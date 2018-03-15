Kartepe Belediyesi’nde sağlık eğitimi

Kartepe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile birlikte “Kemiklerin Sessiz Hırsızı” osteoporoz hakkında belediye bünyesinde eğitim verdi.
Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, belediye bünyesinde eğitim verdi. Kartepe Belediyesi toplantı salonunda yapılan eğitimde katılımcılara ’Osteporoz nedir?, Tanısı nasıl konur?, Kimlerde sık görünür?’ ve Osteporozdan korunma yollarının neler olduğu hakkında bilgi aktarıldı.
Eğitimde, kemik erimesi hastalığına yakalanan hastaların hayat kalitesinde ciddi bir düşüş yaşandığını fakat bu hastalığa karşı koymanın mümkün olduğu ifade edildi. Bilgilendirmede özellikle çocuk yaşlardan itibaren düzenli olarak D vitamini içeren yiyeceklerin tüketilmesi önerildi. Bilgilendirmeyi dikkatlice takip eden kadınlar, kemik ölçümlerini yaptırmalarının yanı sıra bilgilendirme belgelerini aldılar.
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