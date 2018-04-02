Kartepe’de 1000 kadın sağlık taramasından geçti

Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezi tarafından 1000 kadına kemik ölçümü ve sağlık taraması yapıldı.

Kartepe Belediyesi Kadın Spor Yaşam Merkezi, kadınlara yönelik sağlık çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Köseköy, Ataevler, Suadiye, Maşukiye ve Hasan Paşa Mahallerinde kadınlara yönelik hemoglobin, tansiyon, kolesterol ve alyuvar sayımları yapıldı. Her hasta düzenli oalrak farklı bir adreste yapılan ölçümlerler 1000 kadın yararlandı. Ayrıca her Perşembe günü kemik ölçümleri de yapılıyor. Son bir ay içerisinde 500 kemik ölçümü yapıldı.

Kartepe’de kadın olmanın bir ayrıcalık olduğunu da belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kadınlarımızın sosyal hayatının yanı sıra sağlıkları yaşamaları içinde gereken kontroller yapılmaktadır. Kadın sağlıklı olursa toplumda sağlıklı olur. Bundan dolayı kadınlarımıza ayrı bir önem veriyoruz. kadınlarımıza yönelik uygulanan projelere gösterilen ilgi bizleri memnun etmektedir” dedi.