Kartepe’de kadın hastalıkları konuşuldu

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından kadın personeline yönelik, Op. Dr. Canan Özcan’ın konuşmacı olarak katıldığı ‘Kadın Hastalıkları ve Koruma Yöntemleri’ konulu seminer düzenlendi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2018 yılı eğitim programı kapsamında belediye toplantı salonunda kadın personeline sağlık semineri verdi. Seminer Özel bir hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Canan Özcan konuşmacı olarak yer aldı. Eğitim kapsamında kadına ve aileye koruyucu sağlık davranışlarını kazandırmak, sağlık bilincini yükseltmek ve kadını güçlendirmek, güvenli annelik, kadın sağlığı sorunları, temizlik ve beslenme, cinsel eğitim ile üreme organları ve gebelik konularında genel bilgiler paylaşıldı.

Düzenli olarak devam eden Kartepe Belediyesi hizmet içi eğitimlerinde personelin kişisel gelişimi, performans geliştirme, sağlık ve güncel konularla farkındalık ve verimliliğin arttırılması hedefleniyor. Bu tür eğitimleri önemseyen ve devamlılığını sağlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Personelimiz bizimle beraber aynı yolda yürüdüğümüz arkadaşlarımız onların motivasyonu ve gelişmesi bizler için çok önemli. İnsan hayatı sürdüğü sürece eğitimin gerekliliğine inanan biri olarak, çok geniş yelpazede eğitim ve etkinliklerimiz devam edecek” dedi.