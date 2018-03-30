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Kartepe’de “Tuza Dikkat” semineri gerçekleştirildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.03.2018 12:16 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tuzun zararlarına dikkat çekmek amacıyla İç Hastalıklar Uzmanı Dr.

Kartepe’de “Tuza Dikkat” semineri gerçekleştirildi

Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tuzun zararlarına dikkat çekmek amacıyla İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Derya İnal katılımında "Tuza Dikkat" semineri düzenledi.
Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, İç Hastalıklar Uzmanı Dr. Derya İnal’ın konuşmacı olarak katıldığı “Tuza Dikkat” başlıklı semineri gerçekleştirdi. Seminerde İnal, doğru tuz kullanımında mutlaka doğal tuz ve himalaya tuzlarının tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Tuz tüketimini azaltmak için dikkat edilmesi gereken noktaların da altını çizen İnal, “Yemeğinizi pişirirken tuz eklemeyin, sofralarınızdan tuzluğu kaldırın. Lezzetlendirmek için maydanoz, nane, dereotu, çeşitli baharatlar, kırmızı biber, limon ve sirke kullanın ve ketçap, mayonez, hardal, soya sosu gibi hazır sos ve baharatların yüksek oranda tuz içerdiklerini unutmayın. Market alışverişlerinizde aldığınız yiyeceklerin tuz oranlarına mutlaka dikkat edin. Zeytin, peynir, turşu gibi gıdaları tüketmeden önce en az 12 saat mutlaka suda bekletip tuz oranını azaltın. Cips, kraker, tuzlu bisküvi gibi ürünlerin tüketiminde dikkatli olun” dedi.
Seminer sonunda Kartepeli kadınlara eğitimin anlam ve önemine uygun olarak himalaya tuzu dağıtıldı.

Kartepe’de “Tuza Dikkat” semineri gerçekleştirildi

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