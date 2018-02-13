HABER

Kartepeli kadınlara ücretsiz göz taraması yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2018 10:34 | Son Güncelleme

Kartepe Belediyesi tarafından özel bir hastanenin işbirliğinde Rahmiye-Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyelerine ücretsiz göz taraması yapıldı.Sosyal belediyecilik hizmetlerini geniş bir yelpazede sürdüren Kartepe Belediyesi, eğitim sağlık, spor alanlarda gerçekleştirdiği destekleyici etkinliklerine devam ediyor.

Kartepeli kadınlara ücretsiz göz taraması yapıldı

Kartepe Belediyesi tarafından özel bir hastanenin işbirliğinde Rahmiye-Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyelerine ücretsiz göz taraması yapıldı.
Sosyal belediyecilik hizmetlerini geniş bir yelpazede sürdüren Kartepe Belediyesi, eğitim sağlık, spor alanlarda gerçekleştirdiği destekleyici etkinliklerine devam ediyor. Kon olarak Kartepe Belediyesi, Rahmiye, Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyeleri, özel bir hastanenin işbirliğinde ücretsiz toplu göz kontrolünün yapılmasını sağladı. Öncelikli olarak çocuk ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen, uzman doktorlar ve uzman optisyenlerin görev aldığı göz kontrolleri düzenli bir şekilde yaptırılarak Kadınlar Kulübü üyelerinin tamamının kontrolden geçmesi sağlanacak.
Göz sağlıkları ile ilgili koruyucu tedbirleri öğrenerek zamanında önlem alabilmeleri için göz kontrolüne götürülen Rahmiye, Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyeleri kontrollerin ardından konuşan kadınlar, “Bizim için çok faydalı oldu. Gündelik hayatımızda önceliklerimiz çocuklarımız oluyor. Belediyemiz bu tür sağlık kontrollerine ön ayak olduğu için minnettarız. Gerçekleştirilen her etkinlikte kendimizi daha değerli hissediyoruz. Bu nedenle Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e sonsuz teşekkür ediyoruz” dediler.

Kartepeli kadınlara ücretsiz göz taraması yapıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

'Polis memuru karakolda taciz etti'... 29 yıl hapsi istendi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki: Yazıklar olsun, gereken cevabı alacak

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

12 yaşında seks ve porno bağımlısı oldu

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Migren tedavi edilebilir bir hastalık

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Epilepsi ve Yaşam Semineri düzenlendi

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

Sınav kaygısı bu hale getirmişti! Vücudu yanan genç kızdan iyi haber

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

“Yenidoğan Canlandırma Programı” kapsamında yılın ilk eğitimi başladı

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Hayat Hastanesi’nden istihdama destek

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

Aile hekimlerine ‘Temel ve İleri Yaşam’ semineri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.