Kartepeli kadınlara ücretsiz göz taraması yapıldı

Kartepe Belediyesi tarafından özel bir hastanenin işbirliğinde Rahmiye-Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyelerine ücretsiz göz taraması yapıldı.

Sosyal belediyecilik hizmetlerini geniş bir yelpazede sürdüren Kartepe Belediyesi, eğitim sağlık, spor alanlarda gerçekleştirdiği destekleyici etkinliklerine devam ediyor. Kon olarak Kartepe Belediyesi, Rahmiye, Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyeleri, özel bir hastanenin işbirliğinde ücretsiz toplu göz kontrolünün yapılmasını sağladı. Öncelikli olarak çocuk ve kadınlara yönelik gerçekleştirilen, uzman doktorlar ve uzman optisyenlerin görev aldığı göz kontrolleri düzenli bir şekilde yaptırılarak Kadınlar Kulübü üyelerinin tamamının kontrolden geçmesi sağlanacak.

Göz sağlıkları ile ilgili koruyucu tedbirleri öğrenerek zamanında önlem alabilmeleri için göz kontrolüne götürülen Rahmiye, Yeşilkent Mahallesi Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyeleri kontrollerin ardından konuşan kadınlar, “Bizim için çok faydalı oldu. Gündelik hayatımızda önceliklerimiz çocuklarımız oluyor. Belediyemiz bu tür sağlık kontrollerine ön ayak olduğu için minnettarız. Gerçekleştirilen her etkinlikte kendimizi daha değerli hissediyoruz. Bu nedenle Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e sonsuz teşekkür ediyoruz” dediler.