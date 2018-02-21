Kaş dökülmesi yüz ifadesini etkiliyor

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, kaş dökülmesinin yüz ifadesini etkilediğini söyledi.

Hairestetik Turkey Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Kaşlar, gözlerin ve yüzün güzelliğini ortaya çıkaran, yüz bütünlüğünü ve ifadesini sağlayan, estetik açıdan çok önemli yapılardır. Kaşlarımız duygu ve düşüncelerimizi belirtirken yüzümüzde oluşan jest ve mimiklere büyük bir katkı sağlamaktadır. Sadece kaş hareketleri ile duygular dışa vurulabilir, bazen söze gerek kalmadan söylenilmek istenilen şey anlatılabilir. Öyle ki, kişinin karşındaki kişi veya topluluğa olan inandırıcılığında ve etkisinde kaşlar büyük rol oynamaktadır” dedi.

Kaşlar travmalar, yanıklar, kazalar ve bazı cilt rahatsızlıkları sonucu kaybedilebildiğini ifade eden Sönmez, “Günümüzde kaşların şekillendirilmesi moda akımlarının etkisinde de kalmaktadır. Bu akımların etkisiyle kaşlar alınarak şekillendirilmektedir ancak bir müddet ve sıkça alınma sonucu, kaş zarar görebilmekte ve kaşın bazı bölgeleri daha sonra kalınlaştırılmak istense dahi başarılı olunamamaktadır. Geçirilmiş travmalar, yanıklar ve bir takım cilt rahatsızlıkları sonucu kaybedilmiş, alım sonrasında tekrar yerine gelmeyen kişiler ve daha kalın kaş sahibi olmak isteyenler için kaş ekimi etkili bir yöntemdir. Kaş ekimi ense bölgesindeki dökülmeye dirençli saç köklerinin kaş bölgesine naklinden ibaret bir işlemdir. Kaş ekiminde kaşa verilecek yeni şekil anatomik sınırlar içerisinde kalarak, hastanın istekleri de dikkate alınmak sureti ile çizilerek planlanır” diye konuştu.

Kaşların göz kapaklarının iç hizasından başlaması gerektiğini kaydeden Sönmez, “Göz kapaklarının dış kenarlarının birkaç mm. dışına kayacak şekilde devam etmelidir. Bu anatomik sınırlar içerisinde kalınmak koşulu ile mümkün olduğunca hastanın arzu ettiği kaş şekline yakın bir şekilde girişim planlanır ve gerçekleştirilir. Ense bölgesinden alınan bu kökler nakil edilecekleri bölgeye belli bir açı ve belli bir yönde yerleştirilmelidir. Kaşların açısı ve yönü kaşın 3 ayrı bölgesinde ayrı yönlerde ve ayrı açılarda dizilir. Saç kökleri cildimizden genellikle 45 derece açı ile çıkar. Kaşlarımız ise cildimize paralel sayılabilecek bir şekilde ciltten yaklaşık 10-15 derecelik bir açı ile çıkarlar ve kaşın iç bölgesinde yukarıya doğru, ortaya geldikçe yere paralel ve kaşın dış kısmında ise hafifçe aşağıya yönelmiş bir şekle sahiptirler Kaş ekimi operasyonu FUE saç ekimi mantığı ile yapılmaktadır. 1,5-2 saat süren kaş ekimi işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilmektedir. Operasyon sonrasında hasta taburcu olur. Ekim bölgesinde 1 haftaya kadar çok küçük toplu iğne başı büyüklüğünde kabuklanmalar meydana gelir. Bu kabuklar döküleceğinden hasta sıklıkla hiçbir şey belli olmadan günlük iş ve sosyal hayatına dönebilir. 15 gün süre ile denize girmek, sauna, solaryum, hamam, kızgın güneşe çıkmak ve ağır sporlardan kaçınılmalıdır. Ekilen kaşlar 3 ay sonra çıkmaya başlar ve 7-8 ay içerisinde çıkışını tamamlayarak son şeklini alır. İlk 1 yıl içerisinde kaşlar alındıkları bölgenin özelliklerini göstereceklerinden saç gibi hızlı uzayacaklardır. Uçlarının 15 günlük aralar ile kesilerek düzeltilmesi gerekir. 1 yıldan sonra kaşlar nakil edildikleri yerin özelliklerini kazanmaya başlayacaklarından uzama hızları yavaşlayacak ve bu kesilerek düzeltme ihtiyacı giderek azalacaktır” açıklamalarında bulundu.