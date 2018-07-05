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Kas hastası kadın, akülü engelli arabası istiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

BALIKESİR’de, 19 yıl önce yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Fatma Kurt (54), kendisini her yere eşinin taşıdığını belirterek, yetkililere çağrı yapıp akülü engelli arabası istedi.

Kas hastası kadın, akülü engelli arabası istiyor

Hüseyin EMCAN/BALIKESİR (Bigadiç), (DHA)- BALIKESİR’de, 19 yıl önce yakalandığı kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Fatma Kurt (54), kendisini her yere eşinin taşıdığını belirterek, yetkililere çağrı yapıp akülü engelli arabası istedi.
Bigadiç ilçesi Hacıömer Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kurt (50), kas erimesi rahatsızlığı olan eşi Fatma Kurt için her türlü zorluğa göğüs geriyor. Rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen eşi Fatma Kurt’u ev içinde üzerine oturttuğu çuvalı çekerek taşıyan Hüseyin Kurt, eşini hastaneye ise açık kasası bulunan motosikletiyle götürüyor. 1999 yılında kas erimesi rahatsızlığına yakalandığını ve gün geçtikçe yürüyemez hale geldiğini söyleyen Fatma Kurt, yetkililerden yardım bekliyor.
‘HASTANEYE YAKIN YAŞAMAMIZ GEREK’
Oturdukları Hacıömer Mahallesi'nin Bigadiç ilçe merkezine 65, Balıkesir merkeze ise 90 kilometre olduğunu belirten Fatma Kurt, kendisine her işinde eşinin yardımcı olduğunu söyledi. Kendisi gibi hasta olan erkek kardeşini bile 5 yıldır göremediğini ifade eden Fatma Kurt, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hastaneye gitmek için her seferinde taksi çağırıyoruz. Zaten yüksek bir gelirimiz yok. Ben üç ayda bir bin lira özürlü aylığı alıyorum, eşim ise bakıcı parası alıyor. Kent merkezi buraya çok uzak. Hastane için yetkililerden kentte bir ev istiyoruz. Bir de akülü engelli arabası. Bunlar olursa çok daha rahat bir şekilde tedavimi olup, eşime yük olmayacağım. Şehirde olursam ambulansla hastaneye kolay bir şekilde ulaşırız" dedi.

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Kas hastası kadın, akülü engelli arabası istiyorKas hastası kadın, akülü engelli arabası istiyorKas hastası kadın, akülü engelli arabası istiyor

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