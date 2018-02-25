Kastamonu’da ilk kez prostat kanseri ve böbrek kanseri ameliyatı karın zarı açılmadan yapıldı

Kastamonu’da ilk kez 3 boyutlu Full HD görüntülemeyle 4 santimetre büyüklüğündeki böbrek tümörü çıkartılırken, böbrek korundu ve yine ilk kez prostat kanser ameliyatı da aynı yöntemle yapıldı. Her iki ameliyatta da karın zarı açılmadan ameliyatlar gerçekleştirildi.

Op. Dr. Emin Kemal Küçük tarafından Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde geçen hafta prostat tümörlü bir hastanın prostat dokusu Kastamonu’da ilk kez 3 boyutlu Full HD görüntüleme sistemi kullanılarak laparoskopik yöntemle karın zarı açılmadan başarılı bir şekilde çıkartıldı ve ameliyattan sonra 1 gün bile geçmeden hasta ayağa kalkarak yürümeye başladı. Hasta 3 gün sonra taburcu edildi.

Yine son bir ay içinde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde Op. Dr. Emin Kemal Küçük tarafından Kastamonu’da ilk kez 3 boyutlu Full HD görüntüleme sistemi kullanılarak 4 santimetre böbrek tümörlü hastanın tümörü karın zarı açılmadan laparoskopik (kapalı) yöntemle böbreğin geri kalan tümörsüz kısmı korunarak çıkartıldı. Ameliyattan bir gün sonra yürüyebilen hasta 3 gün sonra taburcu edildi.

Op. Dr. Emin Kemal Küçük, 3D gözlüklerle derinlik algısı oluşturulan sistemle operasyonların hastanın içindeymiş gibi yapıldığını, görüntülemenin mükemmel olması nedeniyle 3 boyutlu film izler gibi ameliyat alanının her yerine ulaşılabildiğini söyledi. Daha önceleri sadece robot yardımı ile yapılan ameliyatlarda 3 boyutlu görüntüleme sağlanabilirken artık yeni geliştirilen laparoskopik görüntüleme sisteminde de 3 boyutlu görüntüleme ile ameliyatların yapılabildiğini belirten Op. Dr. Küçük, artık Kastamonu’da Özel Kastamonu Anadolu Hastanesinde ürolojik laparoskopi ameliyatlarını (prostat kanseri, böbrek kanseri gibi) 3 boyutlu görüntüleme ile yapabildiklerini kaydetti.

Op. Dr. Küçük, “Görüntüleme teknolojisindeki ilerlemeler yani yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntüleme sistemi sayesinde laparoskopik cerrahinin kalitesi yükseliyor, doğal 3 boyutlu görüntü ve derinlik algısı sağlanıyor. Daha önceden 3 boyutlu görüntüleme ile ameliyat yapabilmek sadece robotla yapılan ameliyatlarda mümkünken teknolojideki ilerlemeler sayesinde artık laparoskopik ameliyatlarda 3 boyutlu görüntüleme ile yapılabilmektedir. 3 boyutlu görüntüleme sayesinde sanki açık ameliyat yapıyormuşsunuz gibi, kapalı cerrahi yapıyorsunuz, derinlik algısı da olduğu için daha kolay ve hızlı dikiş atmak mümkün, kan damarları daha iyi ayırt edilebilmekte kanamalar daha az olmakta. Laparoskopide karın içi ya da pelvik organların cerrahi tedavisinde geniş ameliyat kesileri (10 cm-20 cm yaklaşık 1-2 karış) yerine 0.5-1 santimetrelik kesilerden yerleştirilen 3-4 adet trokar aracılığıyla bu ameliyatlar yapılmaktadır (laparoskopik ameliyatları 3-4 delikten ve ince kanallar içinden gerçekleştiriyoruz). Organların görüntüsü teleskopa monte edilmiş ufak kamera sistemi ile bir ekrana yansıtılarak organın yaklaşık 10 kat büyütülmüş görüntüsü eşliğinde cerrahi gerçekleştirilmektedir. Laparoskopik böbrek kanseri ve prostat kanseri operasyonları daha rahat ve daha kısa sürede ve daha az kanama ile yapılabilmekte operasyonlar sonrası hastalar 2-3 gün içinde taburcu edilebilmektedir” dedi.

Ürolojik laparoskopik vakalarda görüntüleme sisteminin çok büyük öneminin olduğunu söyleyen Op. Dr. Küçük, “Artık yüksek çözünürlüklü ve 3 boyutlu sistemlerin uyarlanması ile ürolojik laparoskopi ameliyatları daha ayrıntılı ve daha hızlı yapılabilmektedir. Standart laparoskopik sistemlerin yerini giderek derinlik algısı ve daha iyi görüntü kalitesi sağlayan 3 boyutlu Full HD sistemlerin gelecek seneler içinde alacağını düşünmekteyim. 2D laparoskopik sistemlere göre 3D Full HD sistemler cerrahın derinlik algısına hitap etmekte stür (dikiş) atarken hızlı ve konforlu bir biçimde işlemi gerçekleştirebilmeyi mümkün kılmaktadır” diye konuştu.

Op. Dr. Emin Kemal Küçük, “Laparoskopik cerrahide kullanılan ufak kesiler nedeniyle laparoskopik cerrahi sonrası açık cerrahideki geniş ameliyat kesilerine göre çok az rahatsızlık ve ağrı olmakta ve kozmetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlanmaktadır. Hasta açık cerrahiye bağlı oluşan büyük bir yara izi ile yaşamak zorunda kalmıyor. Laparoskopik ameliyat sonrası açık cerrahiye göre ameliyat ağrısı, bu nedenle ağrı kesici kullanımı, hastanede yatış süresi ve iyileşme süresi oldukça azalmaktadır. Laparoskopi ile açık cerrahinin artık tartışılır bir tarafı kalmadı ameliyat eğer aynı etkiyi sağlayacaksa laparoskopik olarak yapılmalı. 3 boyutlu görüntülemenin Laparoskopi’ye de girmesi ile robotla yapılan ameliyatlara göre 2 boyutlu görüntülemedeki dezavantaj olan derinlik hissi olmaması ve buna bağlı güçlükler artık yaşanmıyor, robota pek de ihtiyaç kalmıyor” şeklinde konuştu.

Laparoskopide artık 3 boyutlu Full HD sistemin girmesi ile robotik radikal prostatektomi ameliyatlarına benzer sonuçlar elde edilebildiğini ifade eden Op. Dr. Emin Kemal Küçük, şöyle konuştu: “Anostomoz dikişleri çok daha kolay ve hızlı atılabiliyor böylece idrar kaçırma oranları oldukça azalıyor, saç teli kadar ince idrar kaçırmayı engelleyen kasları bu teknikle daha iyi görerek koruyabilmekteyiz. Görüntü kalitesinin daha iyi olması nedeniyle penis sertleşmesini sağlayan sinirler, daha iyi görüntülenerek bu sinirler daha iyi korunuyor. Böylece iktidarsızlık gibi cinsel fonksiyon bozuklukları daha az olmaktadır”

laparoskopik 3D Full HD görüntüleme ile yapılan laparoskopik ameliyatların robot ile yapılan ameliyatlardan çok daha ekonomik olduğunu belirten Op. Dr. Küçük, bu ameliyatların karın zarı açılmadan gerçekleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Hızla gelişen Kastamonu’muzda, bu ameliyatların yapılabilmesinin yolunu açan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum.”