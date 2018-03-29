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Kavak: “Hedefimiz daha yeni hizmet anlayışı sunmak”

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.03.2018 10:33 | Son Güncelleme

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof.

Kavak: “Hedefimiz daha yeni hizmet anlayışı sunmak”

Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, “Hedefimiz; her yıl gelişen bilimsel ve güçlü akademik kadroyla daha kaliteli hizmet anlayışı sunmak” dedi.
Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, gelecek planlamaları hakkında konuştu. Kavak, her yıl gelişen bilimsel ve güçlü akademik kadroyla hizmet kalitesini ve kapasitesini daha da artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Prof. Dr. Kavak, hastanenin kısa zamanda hizmet kalitesini ve kapasitesini artırarak 20 bin metrekarelik bir alana yayıldığından bahsederek “Academic Hospital, 2015’den bu yana yenilenme sürecinde hızla yol alan hastane, kapasitesini yüzde 45 artırarak, 11 ayda 15 milyon TL’lik bütçe ile ‘En İyi Hastane Mimarisi ve İç Mimarisi’ ödülüne layık görüldü” diye konuştu.
Bünyelerinde 50’nin üzerinde profesör bulunduğunu belirten Kavak, “Academic Hospital geçtiğimiz yıllarda çok sayıda ödüle layık görülmesinin yanı sıra uluslararası nitelikte bazı önemli anlaşmalara imza attı. Bunlardan biri de Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı Partners Healthcare ile yapılmış olan, ikinci bir görüş alma ve tedavi içerikli anlaşmaydı. Bu anlaşmayla birlikte, tedavi olanak ve seçeneklerinin hastaların talepleriyle buluşturulması noktasında önemli bir adım atılmış oldu. Bütün bu yararlı anlaşmaların yanı sıra akıllı tıbbi cihazlar aracılığıyla hastanın uzaktan takip ve kontrolüne imkan tanıyan Smart takip sistemini uygulayan Academic Hospital bu sistem sayesinde hasta ölçümlerini ilgili doktorlara otomatik olarak ulaştırıyor. Doktorlar internet ortamında uygun gördükleri sıklıkta ölçümleri takip ederek gerekli gördükleri durumlarda hastaları bilgilendirebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Kavak: “Hedefimiz daha yeni hizmet anlayışı sunmak”

Kavak: “Hedefimiz daha yeni hizmet anlayışı sunmak”

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