"Kavrulmuş Giresun fındığı kanser riski taşımıyor"

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun Üniversitesinde (GRÜ) yapılan araştırmada, işlenmiş gıdalarda sıkça rastlanan ve karsinojenik bir madde olan "akrilamid"in Giresun kalite kavrulmuş fındığında düşük seviyelerde bulunduğu ve halk sağlığı açısından herhangi bir risk taşımayan bu ürünün güvenle tüketilebileceği belirlendi.

GRÜ Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Tepe ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ayşegül Çebi öncülüğünde oluşturulan ekip, nişastalı gıda ürünlerinde kızartma, fırınlama ve kavurma gibi yüksek sıcaklıkta pişirme sırasında oluşan kimyasal akrilamid maddesinin, Giresun kalite fındığında da aynı işlemler uygulandığında ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda araştırma yaptı.

Akademisyenler, yaklaşık yedi ay süren çalışma sonrası kavrulmuş Giresun fındığında karsinojenik bir madde olan akrilamid düzeyinin çok düşük olduğunu ve bunun halk sağlığı açısından risk teşkil etmediğini belirledi.

Doç. Dr. Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanserojen bir molekül olan akrilamidin, daha önce sanayide kullanılmasının yanında, ilk defa İsveç’de yapılan bir araştırmada karbonhidratça zengin gıdaların 120 derece üzerindeki sıcaklıklarda işlenmesi sonucunda da ortaya çıktığının belirlendiğini söyledi.