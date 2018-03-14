Kaymakam Kılınç’tan başhekime Tıp Bayramı ziyareti

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman’ı ziyaret ederek Tıp Bayramını kutladı.

Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç’ı makamında ağırlayan Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle gerçekleştirdiği ziyarette başhekim nezdinde tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.