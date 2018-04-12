Kayseri sağlık üssü olarak dünyaya açılacak

Geçen hafta sonu Antalya’da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Hestourex 2018 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı’na dair değerlendirmelerde bulunan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (Astsuder) Başkan Vekili Ergün Sezer, Kayseri’yi sağlık turizminde bir üs haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Dünyam Hastanesi konferans salonunda yapılan değerlendirme toplantısına, Sezer’in yanı sıra, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, fuara katılım sağlayan hastane müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Hestourex 2018 Fuarının, dünyanın dört bir yanından gelen sağlık kuruluşları için birleştirici bir misyonu olduğunu belirten Sezer, fuar sayesinde, katılımcıların dünyanın dört bir yanından gelen hastane ve sağlık organizasyonları ile görüşme imkânı bulduklarını dile getirdi. Kayseri’nin, çevre illere sağlık hizmeti vermesi bakımından, Türkiye için önemli bir sağlık üssü haline geldiğini hatırlatan Sezer, bundan sonraki süreçte, mevcut alt yapı ile yurt dışına açılacak bir sağlık turizminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hestourex 2018 Fuarının, söz konusu amaç için önemli bir yol açtığına dikkat çeken Sezer, “Bu konuda tüm paydaşların üzerine fazlasıyla görev düşmektedir. Her kurum ve her organizasyon bu konuyu öncelikle gündemine almalı ve elini taşın altına koymalıdır. Şehrimizi sağlık turizminin başkenti haline getirmek hepimizin görevidir” diye konuştu.