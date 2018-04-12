HABER

Kayseri sağlık üssü olarak dünyaya açılacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.04.2018 12:42 | Son Güncelleme

Geçen hafta sonu Antalya’da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Hestourex 2018 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı’na dair değerlendirmelerde bulunan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (Astsuder) Başkan Vekili Ergün Sezer, Kayseri’yi sağlık turizminde bir üs haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.Dünyam Hastanesi konferans salonunda yapılan değerlendirme toplantısına, Sezer’in yanı sıra, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, fuara katılım sağlayan hastane müdürleri ve temsilcileri katıldı.Hestourex 2018 Fuarının, dünyanın dört bir yanından gelen sağlık kuruluşları için birleştirici bir misyonu olduğunu belirten Sezer, fuar sayesinde, katılımcıların dünyanın dört bir yanından gelen hastane ve sağlık organizasyonları ile görüşme imkânı bulduklarını dile getirdi.

Kayseri sağlık üssü olarak dünyaya açılacak

Geçen hafta sonu Antalya’da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Uluslararası Hestourex 2018 Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Fuarı’na dair değerlendirmelerde bulunan Anadolu Sağlık Turizmi Derneği (Astsuder) Başkan Vekili Ergün Sezer, Kayseri’yi sağlık turizminde bir üs haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Dünyam Hastanesi konferans salonunda yapılan değerlendirme toplantısına, Sezer’in yanı sıra, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, fuara katılım sağlayan hastane müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Hestourex 2018 Fuarının, dünyanın dört bir yanından gelen sağlık kuruluşları için birleştirici bir misyonu olduğunu belirten Sezer, fuar sayesinde, katılımcıların dünyanın dört bir yanından gelen hastane ve sağlık organizasyonları ile görüşme imkânı bulduklarını dile getirdi. Kayseri’nin, çevre illere sağlık hizmeti vermesi bakımından, Türkiye için önemli bir sağlık üssü haline geldiğini hatırlatan Sezer, bundan sonraki süreçte, mevcut alt yapı ile yurt dışına açılacak bir sağlık turizminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hestourex 2018 Fuarının, söz konusu amaç için önemli bir yol açtığına dikkat çeken Sezer, “Bu konuda tüm paydaşların üzerine fazlasıyla görev düşmektedir. Her kurum ve her organizasyon bu konuyu öncelikle gündemine almalı ve elini taşın altına koymalıdır. Şehrimizi sağlık turizminin başkenti haline getirmek hepimizin görevidir” diye konuştu.

ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ise, ilin turizm değerlerinin sağlık paketleri ile sunulması konusunda özellikle turizm acentelerine önemli görevler düştüğünü kaydetti. Sağlık turizmi konusunda gerekli desteklerle ilgili kurumların yanında bulunacaklarını belirten Kilci, Ekonomi Bakanlığının sağlık turizmini destekleyecek faaliyetlerde bulunacağı müjdesini verdi.

Açılış konuşmalarından sonra katılımcılar fikir alışverişinde bulunarak, gelecek yıl yapılacak olan Fuara dair görüşlerini aktardı. Değerlendirme toplantısı, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

Kayseri sağlık üssü olarak dünyaya açılacak

Kayseri sağlık üssü olarak dünyaya açılacak

Kayseri sağlık üssü olarak dünyaya açılacak

Kayseri sağlık üssü olarak dünyaya açılacak

Bursa'daki okulda dehşet anları.Bursa'daki okulda dehşet anları.
Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

Araç sahiplerine kötü haber! Bir büyük zam daha...

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Dünyada bir ilki gerçekleştirdi! Kanada'daki Türk bilim insanının çığır açan icadı!

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

Öyle bir kanser gerçeği ortaya çıktı ki...

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

68 yaşında dördüncü evre prostat kanserini yendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.