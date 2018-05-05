Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni

KAYSERİ (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlıkta milletimizin memnuniyet oranını yüzde 39'lardan yüzde 75'lere çıkardık, daha da yukarıya taşımak hedefimizdir." dedi. Demircan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı Kayseri Şehir Hastanesinin açılış töreninde, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanelerine yeni bir halka daha eklemek için bir araya geldiklerini söyledi. Daha önce Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana şehir hastanelerini açtıklarını anımsatan Demircan, Kayseri'den sonra bu yıl Eskişehir, Manisa, Elazığ ve Ankara şehir hastanelerini de açacaklarını belirtti. Böylelikle 2018 yılı içerisinde hizmete alınan şehir hastanesi sayısının 9'u bulacağını vurgulayan Bakan Demircan, şöyle devam etti: "Halkımız her hizmetin en iyisine layıktır. Konu sağlık olunca hizmetin en iyisini verme hassasiyeti daha da artmaktadır. Şehir hastaneleri konseptiyle birlikte iddialıyız ki sağlıkta dünyanın en iyi hizmetini veren ülkelerin başında yer alıyoruz. Üstelik bunu sosyal devlet olmanın gereği olarak bedelsiz gerçekleştiriyoruz. Halkımız bütün sağlık hizmetlerini genel sağlık sigortası kapsamı içerisinde alıyor. Sağlıkta milletimizin memnuniyet oranını yüzde 39'lardan yüzde 75'lere çıkardık, daha da yukarıya taşımak hedefimizdir. Şehir hastaneleri ile bu memnuniyet oranı elbette daha da yukarıya çıkacak, otel konforunda dediğimiz sağlık hizmetini halkımız bütünüyle daha da güzelini elbette hakediyor. Bu hizmetleri bir tek muhalefete beğendiremiyoruz. Ama biliyoruz ki kapalı kapılar ardında verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesini onlar da zikrediyor, onlar da kabul ediyor."

- "Hedef sağlık turizminde 20 milyar dolar gelir elde etmek" Demircan, hizmete açmaktan onur duydukları Kayseri Şehir Hastanesi'nin 1607 yatak kapasitesi ve toplamda 464 bin 69 metrekare kapalı alanı ile hem Kayseri'ye hem de Sivas, Nevşehir, Niğde, Kırşehir gibi komşu illere hizmet sunacak konumda olduğunu söyledi. Kampüs içinde genel hastane, kadın doğum, çocuk hastanesi, kalp damar hastalıkları hastanesi, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesi, psikiyatri hastanesi ve yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi bulunduğunu aktaran Demircan, şunları kaydetti: "Hastanemiz 43 ameliyathane, 241 yoğun bakım, 26 diyaliz yatağına sahiptir. Tek kişilik ve çift kişilik hastane odaları, tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı olan 5 yıldızlı otel konforundadır. Yurt genelinde şehir hastaneleri tamamlandığında ilave olarak 40 bin nitelikli hastane yatağına eklenmiş olacak. Şehir hastanelerimizde öncelikle kendi vatandaşlarımıza kaliteli sağlık hizmetleri sunarken bununla birlikte sağlık turizminin de altyapısını güçlendirmiş oluyoruz. 2023 hedefimiz, sağlık turizminde 20 milyar dolar gelir elde etmektir. Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. 80 milyon insanımızın, hiçbir ayrıma tabi tutmadan hizmetindeyiz. Sadece Kayseri'de 8 bin kişiye evde sağlık hizmeti veriyoruz. Sadece hastanelerde değil, bu güzide eserleri hayal eden ve iradesiyle bu günlere taşıyan değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu hastanenin yapımında, başlangıçtan bu yana kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de yapımı tamamlanan şehir hastanesinin her aşamasını dikkatle takip ettiklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunduğuna değinen Özhaseki, "Şehir hastanemizi gelip yerinde inceledik, kontrol ettik. Bir taraftan gururlandık bir taraftan duygulandık. Gururlandık, çünkü böyle bir hastane dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir taraftan da duygulandık. Eczaneden ilaç alamayan garipler için zamanında aramızda para toplayıp ilaç alırdık. Doktora gidemeyen insanları kendi aramızda para toplayıp tedavi ettirirdik. Gençliğimizde hastanelere gittiğimizde kuyruklarda gece 3'te, 5'te sıra bekleyerek sıra numarası almaya çalışırdık ama Allah’a hamd olsun bütün bunlar bitti." ifadesini kullandı. - "Kayseri’nin en büyük projeleri AK Parti'yle gerçekleşti" Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kayseri'de büyük bir ilgiyle karşılandığını vurgulayan Bakan Özhaseki, Kayseri'nin en önemli projelerinin AK Parti döneminde hayata geçirildiğini ifade etti.

Özhaseki, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün bizim için tarihi bir gündü. Meydanda bütün Kayseri, sayın Cumhurbaşkanımızı karşıladı. Tam 17 yıl önce bu kutlu kervan için Kayseri'ye geldiğinde Kayseri bir söz vermişti, 'seninleyiz, birlikte yürüyeceğiz bu yolları' demişti. O sözünü tuttu, bugün meydan yine tarihi bir gününü yaşadı. 100 binler meydandaydı, şimdi de buradasınız. Hepinizden Allah razı olsun. Değerli Cumhurbaşkanım, Kayseri sizi seviyor. Allah razı olsun, sizler de Kayseri'den elinizi çekmiyorsunuz. Kayseri için ne zaman geldiysek bizim için onay verdiniz. İktidarımızda Kayseri'nin en büyük projelerini gerçekleştirdik. Raylı sistem, stadyum, Yamula Barajı ve doğalgaz AK Parti'yle birlikte geldi. Erciyes'te de devasa bir kayak ve turizm merkezini sizinle beraber yaptık. Hızlı trenimiz geliyor. Allah sizden de değerli hemşehrilerimizden de razı olsun." AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise şehir hastanelerinin yapımının önemli olduğunu söyledi. Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine bütün büyükşehirlerde şehir hastaneleri kurulması, Türk insanının en güzel şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanması üzerine ortaya atılmış bir proje olduğunu ve Türkiye'nin 30 vilayetinde bu hastanelerin yapımının gerçekleştirildiğini belirtti.