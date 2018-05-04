Kayseri Şehir Hastanesi açılışa hazır

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafıandan açılacak.
Kayseri'nin yanı sıra çevredeki illere ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hastalara da hizmet sunacak 1607 yataklı hastane, 415 milyon euroya mal oldu. Hastane YDA İnşaat tarafından 25 yıl süreyle işletilecek. Toplam 466 bin 379 metrekare alana sahip, içinde 14 katlı 4 kule ve çok sayıda yüksek katlı bina bulunan Kayseri Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Hastane tüm birimleriyle açılışa hazır hale getirildi.
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