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Kayseri Şehir Hastanesi’nde açılış öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 13:12 | Son Güncelleme

Kayseri Şehir Hastanesi açılış öncesi süreç değerlendirme toplantısı yapılarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Şehir Hastanesi açılış öncesi değerlendirildi.Toplantı Kayseri Şehir Hastanesi yerleşkesinde Şehir Hastanesi Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve daire başkanlığı çalışanları ve İl Sağlık Müdürü Yrd.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde açılış öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi açılış öncesi süreç değerlendirme toplantısı yapılarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Kayseri Şehir Hastanesi açılış öncesi değerlendirildi.
Toplantı Kayseri Şehir Hastanesi yerleşkesinde Şehir Hastanesi Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve daire başkanlığı çalışanları ve İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ildeki sağlık yöneticileri ile YDA Sağlık ekibinin katılımıyla düzenlendi.
Ayrıca Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde personele Kampüste Yaşam, Oryantasyon ve Motivasyon Eğitimleri başladı. Eğitim toplantısının açılış konuşmasını Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptı. Devamında İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli konuşmasını yaptı. Şehir Hastanesi Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi’nin değerlendirme konuşması ve Ahmet Üner’in Kamu Özel İşbirliği Modeli (KÖİ) hasta açısından modelin değerlendirilmesi ve modelin personelin özlük haklarına etkisi konusunda eğitimi ile program devam etti.
Aynı zamanda Eğitimin devamında YDA Sağlık ekibi tarafından proje sözleşmesi ve şirket hizmet sözleşmeleri yapısı yardım masası ve süreç yönetimi konularında Kayseri ili sağlık yöneticileri ve çalışanlarına bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde açılış öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde açılış öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi’nde açılış öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı

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