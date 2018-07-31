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Kayseri Tabip Odası: O hekim görevini yapmıştır

SAĞLIK HABERLERİ  | 31.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr.

Kayseri Tabip Odası: O hekim görevini yapmıştır

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gamze Saçcı, Giresun'da 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan, doktor ve polislerin açığa alındığı olayla ilgili açıklama yaptı. Dr. Saçcı, hastayı görmeden ilaç yazmanın suç olduğuna dikkat çekerek, "O hekimimiz görevini yapmıştır. Beyaz Kod vererek ve kolluk kuvvetlerini çağırarak şikâyet hakkını kullanmıştır" dedi.
Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gamze Saçcı, Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, Giresun'da meydana gelen olaydan derin üzüntü duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:
''Söz konusu olayda bizce önemli olan bazı noktaları tekrar vurgulamak isteriz. Kanunlar gereğince hekimin hastayı görmeden tedavi etmesi veya mevcut ilaçlarını yazması yasaktır, yasalar her vatandaş için ayrım yapmaksızın geçerlidir. Yatağa bağımlı hastalar için Sağlık Bakanlığımız Evde Sağlık Birimini kurmuştur ve özveriyle hizmet vermektedirler. Hekim hastayı görmeden ilacını yazmayarak görevini yapmıştır, çünkü hastayı görmeden reçete düzenlemek yasalar nezdinde suçtur; başlayan tartışma üzerine de Beyaz Kod vererek ve kolluk kuvvetlerini çağırarak şikayet hakkını kullanmıştır. Beyaz Kod, Sağlık Bakanlığımız tarafından kurulmuştur. Görevi başında ki tüm hekimler ve sağlık çalışanları için meydana gelen fiziksel veya sözel tehdit ve tehlike içeren durumlarda güvenliğimizin ve savunmamızın yapılabilmesi için vardır. Gerek yerel gerekse ulusal basınımızın vatandaşlarımızı doğru ve yasalara uygun şekilde bilgilendirmeleri beklentimizdir. Olayın gerekli idari ve meslekî kurumlarca incelenip soruşturulacağı ve adil bir karara varılacağına inancımız tamdır."

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