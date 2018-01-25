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Kayseri Tabip Odası: TTB Merkez Konseyi bizi temsil etmiyor

SAĞLIK HABERLERİ | 25.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 4 saat önce

KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin (TTB) Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamayı, skandal olarak niteleyerek sert dille kınadı.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Başkan Hüseyin Per, TTB'nin her zamanki gibi kendilerini şaşırtmadığını söyledi. Per, Diyarbakır'da PKK tarafından şehit edilen Dr. Abdullah Biroğlu'nun ölümü ile ilgili PKK'yı kınayamayan TTB'nin devlet ve milletin milli çıkarları için Afrin'e yapılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na karşı bildiri yayımladığını söyledi. Per, şöyle dedi:

"PKK'nın hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmeyen, sürekli çatışma gibi yuvarlak cümleler kuran TTB Merkez Konseyi gerçek yüzünü bu açıklamayla bir kez daha gösterdi. TTB Merkez Konseyi bizi temsil etmemektedir. Ülkemizin birlik ve baraberlik içinde olması gereken şu günlerde, bir çok ülkeden de destek açıklamaları gelirken Türkiye'de doktorların çatı örgütü olarak kabul edilen TTB'nin açıklamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bildiriyi asla kabul etmiyor ve yayınlayanları kınıyoruz. Zira, bu operasyon milletimizin bekası için son derece önemlidir."

Türkiye'nin yanı başında kurulmak istenen terör ordusuna ve terör devletine gereken yanıtın Afrin harekatı ile verildiğinini anlatan Başkan Per, şöyle dedi:

"Kayseri Tabip Odası olarak, Türk Milleti'nin menfaatine olan her olayın en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı da devlet ve milletimizin bekası için son derece önemlidir. İnşallah ordumuz muzaffer olacak ve teröristleri yok edecektir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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