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Kayseri'de 3 aylık bebeğin kalbindeki 3 delik kapatıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.04.2018 20:28 | Son Güncelleme

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Narin: "Yaklaşık 2,5 saatlik bir ameliyatla 3 deliği kasıktan girerek ameliyatsız yöntemle başarılı şekilde kapattık" - "Bu yaşta kalbindeki 3 deliği aynı anda tek seansta kapatılan en küçük vaka"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kalbindeki delikler başarılı bir operasyonla kapatılan 3 aylık Belinay Börklü hayata tutundu.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, operasyonu gerçekleştiren Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Narin, 3 aylık bebeğin kalp rahatsızlığı olduğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Narin, son derece önemli bir hastalıkla karşı karşıya kaldıklarını, down sendromlu bebeği doğumundan bu yana takip ettiklerini belirtti.

Bebeğin doğuştan ciddi sorunları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Narin, şunları kaydetti:

"Bunlardan ilki, 'VDS' dediğimiz 2 karıncık arasındaki delik. 2'ncisi 2 kulak arasındaki delik. Son olarak da 'PDA' dediğimiz kalpten çıkan 2 damar arasındaki delik. Bu 3 sorun hastamızda mevcuttu. Dolayısıyla bunların getirmiş olduğu sık enfeksiyon, yeterince beslenememe, çabuk yorulma, kilo alamama ve sınırda olan kalp yetersizliği olunca, aileyle 'Bebeğimize ne yapabiliriz?' diye görüştük. Açık cerrahi operasyon gerektirecek kadar önemli bir sorun. Aileye gerekli risk ve problemleri anlatarak, 'Biz bunu kapatma şansını kullanalım' dedik. Yaklaşık 2,5 saatlik bir ameliyatla 3 deliği kasıktan girerek ameliyatsız yöntemle başarılı şekilde kapattık. Hastamızın durumu gayet iyi. Bu yaşta kalbindeki 3 deliği aynı anda tek seansta kapatılan en küçük vaka."

Anne Narin Börklü de bebeğini yaşatmak için yoğun mücadele veren Prof. Dr. Nazmi Narin'e teşekkür etti.

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