Kayserililer sağlıkta Türkiye ortalamasının üzerinde hizmet alıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 3 adet ambulansın teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; "31 istasyonumuz, 48 ambulans ve 112 de görev yapan 560 personelimizle acil sağlık hizmeti vermekteyiz" dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde yapılan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, kentte 31 istasyon 48 ambulans ve 560 112 personeliyle hizmet verildiğini ifade ederek; "İlk ve acil yardım; hayat kurtarmak için hasta veya yaralının bulunduğu yerde başlayan, ambulansla hastaneye nakli ile devam eden ve hastanede sonlanan bir süreçtir. Bu sürecin başarısını etkileyen en önemli durum profesyonel ekibin ambulanslar ile olay yerine ulaşması ve süreci yönetmesidir. Bugün Kayseri olarak 31 istasyonumuzla, 48 ambulansla ve 112 de görev yapan 560 personelimizle acil sağlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca hastanelerimize bağlı 16 ambulansımız bulunmaktadır. İlimizde bir ambulans başına düşen nüfus 19 bin 900’dür. Bu rakam Türkiye standartlarının üzerindedir. Bakanlığımızın ilimize tahsis ettiği yeni ambulanslar ile araç filomuz yenilenmiş ve güçlenmiş olacaktır. Aynı zamanda ambulans başına düşen nüfus azalacaktır. Devletimiz, vatandaşına hizmeti en iyi şekilde sunmayı gaye edinen, ihtiyaçları yerinde ve zamanında gidermeye çalışan bir yapıya sahiptir. Bu bağlamda umuyorum ki en kısa zamanda personel eksikliğimizin de giderilmesi ile yeni acil sağlık hizmeti istasyonları açacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu noktada gerek büyükşehir belediyemizin gerekse de ilçe belediyelerimizin desteklerini alacağımıza inancımız sonsuzdur" dedi. İl Sağlık Müdürlüğü olarak geçmişte olduğu gibi bugün de vatandaşın hizmetinde olduklarını dile getiren Benli, yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Benli konuşmasını şöyle sürdürdü;

"İldem Semt polikliniğini hafta içi ve hafta sonu saat 24’e kadar vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Açık Kapı uygulaması ile vatandaşlarımızın şikayetlerini en kısa zamanda çözme yoluna gittik. Diş laboratuvarımızı yeniledik. Yeşil alan 2 uygulaması ile acil serviste yoğunluğu azaltmaya çalıştık. Görünen ve görünmeyen birçok uygulama ile sağlık hizmetinin sunumunda etkinlik ve devamlılığı sağlamaya gayret etmekteyiz. Önümüzde şehir hastanesine taşınma sürecimiz var. Kamu özel ortak işbirliği olarak yapılan şehir hastanemizin teslimi aşamasına yaklaştık. Kamu olarak üzerimize düşen tüm hazırlıkları yapmaktayız. Personel eğitimlerini tamamlamak üzereyiz. Son 3 haftadır 8 yöneticimiz mesailerini şehir hastanesinde geçirmektedirler. Klinik çalışanlarımızın aralıklı olarak şehir hastanesine transferleri sağlanarak çalışacakları yerleri görmeleri sağlanmıştır. Sistemler tamamlandığında ise tüm çalışanlarımız ile simülasyon uygulamaları yapacağız. İnşallah en sağlıklı şekilde taşınma sürecini tamamlarız. Bugün burada 3 yeni ambulansımızla araç filomuzu kısmen güçlendirdik ama yeterli değil, sayın Vekillerimizin her zaman hissettiğimiz desteği ile önümüzdeki dönemde daha da güçleneceği kanaatindeyim."

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise Kayserili vatandaşların sağlık alanında Türkiye ortalamasının üzerinde bir hizmet aldığının altını çizerek, sağlık personeline teşekkürlerini iletti. Vatandaşları 112’yi gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda da uyaran Tamer; "2002’de 10’u geçmeyen Kayseri’deki ambulans sayısı bugün 75’e ulaşmış durumda. Modern bir şekilde hizmet veriyor. 10 dakikada yetişilen yerler söz konusu. Bu Türkiye ortalamarının da üzerinde bir şey. Başta Sağlık Müdürümüz olmak üzere 112’de çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Önemli bir şey, çünkü Kayseri sağlıkta Türkiye ortalamasının üzerinde hizmet alıyor. Hem üniversite hastanesiyle hem Cumhurbaşkanımızın ‘aşkım’ dediği şehir hastaneleriyle inşallah hizmet almış olacağız. Gereksiz yere 112 hattının meşgul etmemek gerektiğinin de altını çizmek istiyorum. Çünkü oraya gelen acil ihbarlar belki yakınınız, anneniz, babanız olacaktır. Siz gereksiz yere orayı meşgul ederseniz hastanıza çok daha geç bir şekilde müdahale edilmiş olacak, hayatını kaybetmiş olacak. Bu açıdan herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etmek istiyorum" dedi. Önümüzdeki dönemlerde kente daha fazla ambulans tahsis etmek için çalışacaklarını da sözlerine ekleyen Milletvekili İsmail Tamer; "Şuanda ilimizde 75 tane ambulansımız mevcut. Bunlardan 4 tanesi tam donanımlı bir ambulans, 1 tanesi motosiklet, 1 tanesi obez ambulans, diğerleri de modern ambulans söz konusu. inşallah önümüzdeki dağıtılan ambulanslardan da sadece 3 tanesinde değil de onlarcasının Kayseri’ye tahsisinde rol oynarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Programa katılan Vali Yardımcısı Mehmet Hüseyin Nail Anlar da alınan ambulanslarla sağlık teşkilatının daha da güçleneceğini belirterek, “İlimiz, ülkemizin gözbebeği illerinden biridir. Bakanımız, vekillerimiz, kamu bürokrasisi ilimizin daha yüksek noktalara ulaşması için elbirliğiyle çalışıyorlar. Bunu her fırsatta görüyoruz. Bunu sağlık teşkilatında da görmek mümkün. İlimiz, ülkemizin sağlık alanında en gelişmiş illerinden biridir. Sağlık çalışanı sayımız oldukça yüksek düzeydedir, bilimsel ve akademik anlamda çok güzel çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bunu zaten görüyoruz, ilimize kazandırılan ambulanslarla birlikte sağlık teşkilatımız daha da güçlenecek. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ambulansları gezerek incelemelerde bulundu.