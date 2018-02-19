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Kazada kaybettiği kulağından yeni bir kulak daha yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 13:31 | Son Güncelleme

Geçirdiği trafik kazasında kulağının üçte biri kopan 3 çocuk babası Enis Ketenci’ye, kendi canlı dokusundan kulağın iç tarafındaki deri ve kıkırdaktan yeni kulak yapıldı.2016 yılında traktör ile inşaata demir taşırken römorkun devrilmesi sonucu ağır yaralanan Enis Ketenci’nin kulağının üçte ikisi koptu.

Geçirdiği trafik kazasında kulağının üçte biri kopan 3 çocuk babası Enis Ketenci’ye, kendi canlı dokusundan kulağın iç tarafındaki deri ve kıkırdaktan yeni kulak yapıldı.
2016 yılında traktör ile inşaata demir taşırken römorkun devrilmesi sonucu ağır yaralanan Enis Ketenci’nin kulağının üçte ikisi koptu. İnşaat işçisi olarak geçimini sağlayan 3 çocuk babası zaman içinde iyileşti ama kulağının eksikliği Ketenci’de psikolojik travma oluşturdu. Ailesi ve arkadaşlarının bakışlarından sürekli rahatsızlık yaşadığını dile getiren 30 yaşındaki Enis Ketenci, “Kulağımın bir bölümünün olmaması psikolojimi bozuyordu. İki yıl bu şekilde hayatımı sürdürdüm. Çocuklarımın ‘Baba senin kulağın niye böyle?’ diye sormaları üzerine ameliyat olmaya karar verdim. Evlat için en kötü şey babasını eksik ve güçsüz görmesidir. Onların benim eksik olduğumu düşünmesi beni çok üzüyordu. Çocuklarım için bu operasyona karar verdim” dedi.

“Yeni kulağımla mutluyum”
Operasyonun sırasında Op. Dr. Remzi Fırıncıoğulları ile konuşarak ameliyat olduğunu anlatan Enis Ketenci, “Doktorum benimle çok ilgilendi. 1 hafta olmadan kulağım iyileşmeye başladı. Yeni kulağımla daha mutluyum. Artık kendimi eksik hissetmiyorum. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“Hastanın kendi canlı dokusunu kullandık”
Bu tür kazaların kişilerde oluşturduğu psikolojik travmanın sosyal uyumsuzluk da meydana getirdiğine dikkat çeken İzmir Özel Can Hastanesi Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahı Op.Dr. Remzi Fırıncıoğulları, çok başarılı geçen operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:
“Fleple onarım denilen, hastanın kendi canlı dokusundan eksik dokuyu tamamlayarak operasyonu gerçekleştirdik. Kulağın iç tarafından deri ve kıkırdağı kaydırarak, eksik olan dış kulak kısmı onarıldı. Enis Ketenci iyileşme süreci de hızla devam ediyor. Ersin Bey’in mutluluğu bizi de mutlu ediyor.”
Op. Dr. Remzi Fırıncıoğulları, bu tür vücudundaki doku eksikliğinden ötürü sıkıntı yaşayanların estetik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonlarla yaşam kalitelerini yükseltebileceklerine dikkat çekti.

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