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Kazakistan, Çad ve Endonezya sağlık heyetleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni ziyaret etti

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

TÜRKİYE ve Avrupa’da yer alan en büyük ve kapsamlı hastane komplekslerinden Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni, 19-20 Nisan tarihleri arasında Endonezya, Kazakistan ve Çad sağlık heyetleri ziyaret etti.

Kazakistan, Çad ve Endonezya sağlık heyetleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA)-TÜRKİYE ve Avrupa’da yer alan en büyük ve kapsamlı hastane komplekslerinden Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni, 19-20 Nisan tarihleri arasında Endonezya, Kazakistan ve Çad sağlık heyetleri ziyaret etti.

Seyahat programlarının İstanbul etabında hastane turu yaparak sağlık sistemini yerinde görmek isteyen heyetler, ziyaret için Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni seçti.

Sağlık heyetlerine eşlik eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı “Hem sağlık hizmeti alanında hem de sağlık personeli eğitimi alanında kalitesini ve kapasitesini son yıllarda hızla arttıran grubumuz uluslararası arenadan çok fazla iş birliği teklifi almaktadır. Bu doğrultuda Endonezya, Kazakistan ve Çad sağlık heyetlerini hastanemizde ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Ümit ediyorum ki bu 3 ülke ile çok verimli somut iş birlikleri oluşturacağız” diye konuştu.

Medipol Mega’da ağırlanan heyetler, Çad Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Aziz Mahamat Saleh, Kazakistan Sağlık Bakanlığı Proje Direktörü Timur Sultangaziyev yanında doktor, ebe, hemşire, acil servis hekimleri ve idari personellerden oluşuyor. İki gün boyunca süren ve toplamda 80 kişinin ağırlandığı programda yapılan sunumlar Fransızca, Rusça ve İngilizce olarak 3 farklı dilde gerçekleştirildi.

(FOTOĞRAF)

Kazakistan, Çad ve Endonezya sağlık heyetleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni ziyaret ettiKazakistan, Çad ve Endonezya sağlık heyetleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni ziyaret ettiKazakistan, Çad ve Endonezya sağlık heyetleri Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ni ziyaret etti

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