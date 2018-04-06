HABER

Kazazede gencin organları 5 hastaya hayat verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.04.2018 07:15 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da trafik kazasının ardından beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin kalbi Ankara'da, böbreklerinden biri ve korneası Antalya'da, diğer böbreği Konya'da, karaciğeri ise Isparta'da organ bekleyen toplam 5 hastaya nakledilmek üzere alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Bolvadin'de kazada yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi tarafından organ bağışına onay verildi.

İsmi açıklanmayan gencin organlarını almak için Ankara, Antalya ve Isparta'dan 12 kişilik sağlık ekibi, özel bir uçak ve ambulanslarla Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 saat süren operasyon sonunda gencin organları üç ekip tarafından alarak söz konusu illere götürüldü.

Gencin kalbinin Ankara'da, böbreklerinden biri ve korneasının Antalya'da, karaciğerinin ise Isparta'da belirlenen hastalara nakledileceği belirtildi. Diğer böbreğinin ise Konya'da bir hastaya nakledileceği kaydedildi.

Organ bağışı ve nakliyle ilgili gazetecilere bilgi veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, gencin traktörden düşerek yaralandığını ve hastane acil servisine getirilerek beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi.

Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından ailesiyle görüşüldüğünü dile getiren Duran, şöyle konuştu:

"23 Mart'ta hastanemize gelen gencin dün itibarıyla beyin ölümü gerçekleşti. Ailemiz örnek bir davranış göstererek oğullarının organlarını bağışladı. Gencin kalp, karaciğer, kornea ve böbreklerinin yapılan görüşmelerin ardından uygun hastalara nakli için çalışma başlatıldı. Organlar üç ilden gelen ekip tarafından ameliyatla alınarak belirlenen hastalara nakledilmek üzere gönderildi."

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Yücel Erdoğan da kalbin hızlı nakledilmesi için Ankara'ya özel bir uçakla, diğer organların ise ambulanslarla götürüldüğünü ifade etti.

Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Saldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştıSaldırganın hedefindeki dekan Twitter'dan video paylaştı
Hastane acilinde kan donduran olay!Hastane acilinde kan donduran olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar böbrek karaciğer Organ nakli

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Survivor'dan diskalifiye edilen yarışmacı Ecem Karaağaç neler yaşadığını açıkladı

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçlarının sonuçları

İlginizi Çekebilir

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Canan Karatay'dan Karadenizlileri kızdıracak açıklama!

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Gençlerde unutkanlığın nedeni ne? Bellek fonksiyon bozukluğu ne anlama geliyor?

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Bu lensler gece takılıyor gündüz ise görme derdi sonlanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Parkinson hastalığından kurtulmak mümkün mü? Parkinson hastalığına karşı nasıl önlem alınabilir?

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Ani zayıflama pankreas kanseri nedeni! Bu belirtilere dikkat!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Prostat kanserinin tedavisi var mı? Yeni yöntemle kanser hücreleri öldürülüyor!

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Buerger hastalığı nedir? Kangren tedavi edilebilir mi?

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

Bu alışkanlıklar kalbinizi genç tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.