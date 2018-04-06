Kazazede gencin organları 5 hastaya hayat verecek

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde trafik kazasında yaralandıktan sonra beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki gencin organları ailesi tarafından bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 15 gün önce Bolvadin'de kazada yaralanarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan gencin beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesi tarafından organ bağışına onay verildi.

İsmi açıklanmayan gencin organlarını almak için Ankara, Antalya ve Isparta'dan 12 kişilik sağlık ekibi, özel bir uçak ve ambulanslarla Afyonkarahisar'a geldi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaklaşık 4 saat süren operasyon sonunda gencin organları üç ekip tarafından alarak söz konusu illere götürüldü.

Gencin kalbinin Ankara'da, böbreklerinden biri ve korneasının Antalya'da, karaciğerinin ise Isparta'da belirlenen hastalara nakledileceği belirtildi. Diğer böbreğinin ise Konya'da bir hastaya nakledileceği kaydedildi.

Organ bağışı ve nakliyle ilgili gazetecilere bilgi veren Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Duran, gencin traktörden düşerek yaralandığını ve hastane acil servisine getirilerek beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi.