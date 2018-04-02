KBB Uzmanı Yılmaz: “Cep telefonu kulak sağlığını bozabilir”

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Oğuz Yılmaz, kulak çınlamasının cep telefonuyla konuşma süresinin artması nedeniyle ortaya çıkabileceğini söyledi.

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Oğuz Yılmaz, kulak çınlaması ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Kulak çınlamasının genellikle erişkinlerde görüldüğünü hatırlatan Yılmaz, “bu bir hastalık değildir, işitme sisteminde meydana gelen bir bozukluğun belirtisidir. Toplumda yaklaşık yüzde 10 oranında kulak çınlaması sorunu yaşanmaktadır. Çınlama sürekli hale geldiğinde, uykusuzluk, dikkat bozukluğu, baş dönmesi gibi sorunlara yol açabilir” dedi.

Çınlamanın tanısının işitme testiyle konulduğuna işaret eden Dr. Yılmaz, "Bunun yanında sistemik hastalıkları tespit edebilmek için kan tahlili, damarsal anomaliler için doppler USG’ye başvurulur. Eğer tek kulakta çınlama varsa tümör olasılığı düşünülerek MRG çektirilebilir. Ancak çınlamanın teşhisinde en önemli faktör çınlamanın öyküsüdür. Her hastada farklı özelliklerle kendini gösterebilir. Kulak kiri, kulak enfeksiyonları, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi, kulak kemikçiklerinde kireçlenme, alerji, tansiyon yüksekliği veya düşüklüğü, bazı tümörler, şeker hastalığı, tiroit hastalıkları, aspirin ve benzeri ağrı kesici ve antiromatizmal ilaçlar, çeşitli antibiyotikler, bazı depresyon hastalıkları, damarsal hastalıklar, sigara kullanımı bu nedenler arasında sayılabilir. Yaşa bağlı işitme azlığı ve stres de çınlamaya neden olan en önemli etkenlerdir. Cep telefonuyla uzun süre konuşmak ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlemek kulak çınlamasını tetiklediği gibi sigara kullanımı da çınlama faktörlerinden biridir."

Dr. Yılmaz, çınlamayla birlikte, çınlamanın dirençli bir şekilde ilerlemesi, baş ağrısı, bulantı ve kusma, baş dönmesi, işitme azlığı, denge bozukluğu, yüz felci görülmesinin tümöre işaret ettiğinin göstergesi olduğuna değindi.

Nedeni bulunamayan çınlamalarda, hastaya gürültüden korunma, nikotin-kafein-alkol içeren yiyecek ve içeceklerden kaçınma gibi önerilerde bulunulduğunu anlatan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Oğuz Yılmaz, "Aynı zamanda iç kulağın kan dolaşımını düzenleyici ilaçlar verilerek çınlama giderilmeye çalışılır. Ayrıca çınlama eğer sessiz ortamlarda artıyorsa, uyku sırasında sevilen bir müzik dinlenebilir. Hasta bu uygulamalardan yarar görmediyse çınlama terapisi (maskeleme) önerilir. Bu yöntemle çoğu hastada olumlu sonuçlar alınabilmektedir. Bu tedavide hastaya rahatsız edici olmayan nitelikte bir arka plan gürültüsü verilerek dikkatin dağılması sağlanır, kulak çınlaması geri plana atılarak rahatsız edici olmaktan çıkartılır ve hasta tarafından işitilmez."