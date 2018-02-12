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Kdz. Ereğli Belediyesi personelinden kan bağışına tam destek

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 13:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.Bugün saat 10.00’da başlayan ve 17.30’a kadar sürecek Kan Bağışı Kampanyası Belediye Binası girişi zemin katında gerçekleşiyor.Kampanyanın startını veren Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kızılay Ereğli Şube Başkanı Yusuf Oktay’a başarılar dileyerek, “Bizler bina tahsis ederek destek verdiğimiz Kızılayımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz.

Kdz. Ereğli Belediyesi personelinden kan bağışına tam destek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyesi, Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi.
Bugün saat 10.00’da başlayan ve 17.30’a kadar sürecek Kan Bağışı Kampanyası Belediye Binası girişi zemin katında gerçekleşiyor.
Kampanyanın startını veren Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Kızılay Ereğli Şube Başkanı Yusuf Oktay’a başarılar dileyerek, “Bizler bina tahsis ederek destek verdiğimiz Kızılayımızın her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz. Kan vermek hayat kurtarmaktır. Bu bağlamda belediye personelimiz de belediye binamızın alt katında kan bağışına destek veriyor. İlçe halkımızda kan bağışları konusunda aynı duyarlılığı gösteriyor.” dedi.
Belediyenin her zaman yanlarında olduğunu ve her zaman destek verdiğini belirten Kızılay Şube Başkanı Oktay’da belediye çalışanlarının kan vererek kampanyaya destek verdikleri için teşekkür etti.

Kdz. Ereğli Belediyesi personelinden kan bağışına tam destek

Kdz. Ereğli Belediyesi personelinden kan bağışına tam destek

Kdz. Ereğli Belediyesi personelinden kan bağışına tam destek

Kdz. Ereğli Belediyesi personelinden kan bağışına tam destek

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