Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde TRSM’nin 1. Yılı kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) 1. açılış yıl dönümü kutlandı.
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde TRSM’nin 1. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle saat 13.30’da merkezden faydalanan danışmanlara yönelik kutlama etkinliği yapıldı.
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Vildan Türkeli burada yaptığı açılış konuşmasında merkezin herkese hayırlı olmasını diledi. Psikiyatri Uzmanı Dr. Hatice Ayça Kaloğlu ise merkeze kayıtlı 140 danışan bulunduğunu belirterek, kendilerine ilaç tedavisinin yanı sıra çeşitli terapilerle tedavi uyguladıklarını anlattı. Dr. Kalaoğlu konuşmasında “Biz Devlet Hastanesi bünyesinde TSRM’de 1 senedir hizmet veriyoruz. Bugün ki etkinliğimizde TSRM’nin kuruluşunun 1. Yıldönümünü kutlamaya amaçlı danışanlarımızla beraber. Şu anda 140 tane kayıtlı danışanlarımız var, hastalarımızın ilaç tedavilerini aynı zamanda uğraşı terapileriyle ve aile ve grup tedavilerine de yükleniyoruz, hastalarımızla bu şekilde daha yakından hizmet veriyoruz” dedi.
Törende 1. yıla özel pasta kesilirken, Lal Sanat ve Kültür Merkezi’nden gelen müzisyenler söyledikleri türkü ve şarkılarla hastane personelleri ve danışanlarını eğlendirdi.
Etkinlik eğlencenin ardından sona erdi.
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