Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nden kan bağışı kampanyası

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi kan bağışı kampanyası düzenledi.
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yönetimi tarafından yaz aylarında yaşanan kan sıkıntısı nedeniyle hastane binasında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Duvarcı tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasında 70 ünite kan toplandı.
Hastane yönetimi yaz aylarında kan sıkıntısına çözüm olarak düzenledikleri kan bağışı kampanyasına destek veren hastane çalışanlarına, hasta ve hasta yakınlarına teşekkür etti.
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