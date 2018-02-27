Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne üç doktor daha göreve başladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’nde Kulak Burun Boğaz (KBB), Beyin Cerrahisi ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı üç doktor göreve başladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde değişik branşlarda üç doktor daha yapılan atamaların ardından göreve başlayarak hasta kabul etmeye başladı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, 2003-2004 Akçakoca Devlet Hastanesi, 2005-2009 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009-2011 Batman Bölge Devlet Hastanesi ve 2011-2017 Düzce Özel Hayri Sivrikaya Hastanesi’nde görev yapan KBB Uzmanı Elif Karalı, 2003-2010 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 2012-2015 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Haziran 2017- Aralık 2017 Aliağa Devlet Hastanelerinde görev yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Huriye Begüm Güney ve Beyin Cerrahisi Uzmanı Cem Atilla Gökduman mesaiye başladı.

Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi yöneticileri, hastanelerinde çeşitli branşlarda uzman doktor sayısının her geçen gün arttığını ve bölge halkına verilen hizmet kalitesinin yükseldiğini ifade etti.