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Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 11:19 | Son Güncelleme

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan ve halk dilinde "kelebek" hastalığı olarak bilinen "epidermolizis bülloza" hastası Karakoç kardeşlerin yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi, kardeşlere rahat uyumaları için ağrı giderici özel tasarım şişme yatak ve baza alındı.Sosyal belediyecilik anlayışını yaptığı hizmetlerle yeniden tanımlayan Van Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yaptığı yardımları aralıksız sürdürüyor.

Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli

Van merkez İpekyolu ilçesinde yaşayan ve halk dilinde "kelebek" hastalığı olarak bilinen "epidermolizis bülloza" hastası Karakoç kardeşlerin yardımına koşan Van Büyükşehir Belediyesi, kardeşlere rahat uyumaları için ağrı giderici özel tasarım şişme yatak ve baza alındı.
Sosyal belediyecilik anlayışını yaptığı hizmetlerle yeniden tanımlayan Van Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yaptığı yardımları aralıksız sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Mahallesinde yaşayan 10 nüfuslu Karakoç ailesine ulaştı. Sosyal hizmet uzmanlarının yaptıkları tespitler sonucunda ailenin maddi durumunun kötü olduğu ve iki çocuğunun doğuştan kelebek hastası olduğu belirlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda maddi imkansızlıklar yaşayan aileye yardımda bulunulurken, 17 yaşındaki Ergin ve 12 yaşındaki Serkan’a rahat uyumaları için ağrı giderici özel tasarım şişme yatak ve baza alındı. Alınan yatak ve baza sosyal destek uzmanları tarafından eve götürülerek kuruldu.
Artık geceleri daha rahat uyuyacaklarını söyleyen Ergin Karakoç, “Ailemizin maddi durumu nedeniyle daha önce normal yataklarda uyuyorduk. Buda benim ve kardeşimin ağrılarını artırıyordu. Bugün bize Büyükşehir Belediyesi tarafından özel yataklar getirildi. Ben bu güzel hediye için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla kentin her noktasındaki muhtaç insanlara ulaşmak adına özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Selim Elhansu, “Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız kentimizin her noktasındaki dar gelirli ailelere ulaşmak devletimizin gücünü şefkatini vatandaşımızın yanında hissettirmektir. Bugünde bu güzel çocuklarımıza özel tasarım yatak ve baza aldık. İyi günlerde kullansınlar. Çalışmalarımız 2018 yılı içinde de hız kesmeden devam edecektir” dedi.

Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli

Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli

Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli

Kelebek hastası çocuklara büyükşehir belediyesinden yardım eli

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