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Kelebek hastası gencin elleri açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 16:26 | Son Güncelleme

Diyarbakırlı kelebek hastası Mehmet Kaçmaz’ın hastalığı nedeniyle kapanan iki eli, düzenlenen cerrahi operasyonla açıldı.Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolysis bullosa hastalığıyla dünyaya gelen 22 yaşındaki Mehmet Kaçmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan ameliyatla ellerine kavuştu.

Diyarbakırlı kelebek hastası Mehmet Kaçmaz’ın hastalığı nedeniyle kapanan iki eli, düzenlenen cerrahi operasyonla açıldı.
Halk arasında kelebek hastalığı olarak bilinen epidermolysis bullosa hastalığıyla dünyaya gelen 22 yaşındaki Mehmet Kaçmaz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan ameliyatla ellerine kavuştu. Zorlu geçen ameliyatın ardından elleri açılan Kaçmaz, hastane yönetimi doktorlarına teşekkür etti.
Kelebeklerin Rüyası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, 22 yaşındaki Mehmet’in hastalık nedeni ile kapanan ellerini Dilce Üniversitesinde gerçekleştirilen ameliyatla açtıklarını söyledi. Çalışır, "Biz dernek olarak tüm Türkiye’deki kelebek hastası çocuklara ulaşmak gayesindeyiz. Mehmet, hastalığı nedeniyle ellerini kullanamaz duruma geldi. DÜ hocaları ile bir araya geldik ve Mehmet’i ameliyat ettik. Mehmet’in durumu iyi, elleri açıldı, önümüzdeki günlerde ellerini kullanabilecek duruma gelecek” dedi.

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