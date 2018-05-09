Kelliğe potansiyel tedavi umudu

Osteoporoz tedavisi için geliştirilen bir ilacın, kelliğe potansiyel çözüm olabileceği bildirildi.

Manchester Üniversitesi'nde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırma, ilacın laboratuvar ortamında kıl foliküllerinin büyümesini teşvik ettiğini ortaya koydu.

Sonuçları "PLOS Biology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, 40'ı aşkın protez saç hastasından alınan kafa derisi saç folikülleri içeren örnekler kullanıldı.

Proje ekibinin lideri doktor Nathan Hawkshaw, laboratuvarda yapılan çalışmada osteoporozu tedavi eden ilacın, kıl foliküllerini çarpıcı biçimde etkilediğinin ve büyümelerini teşvik ettiğinin gözlendiğini söyledi.

Hawkshaw, tedavinin insanlar üzerinde güvenli ve etkili olup olmayacağını klinik deneylerin ortaya koyacağını kaydetti.

İlacın, kılın büyümesini frenleyen bir proteini hedef alan içeriğe sahip olduğu kaydedildi.

Kelliğin tedavisinde hali hazırda hem kadınlar hem erkekler minoksidil, sadece erkekler için finasteridin kullanılıyor.

Bu iki ilacın her zaman etkili olmadığı ve yan etkilerinin bulunduğu belirtiliyor.

