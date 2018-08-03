Kemiğin paget hastalığı nedir? Kemiğin paget hastalığı belirtisi nelerdir? Kemiğin paget hastalığı tedavisi nasıl gerçekleşir

Birçok insanın yaşadığı, mikrobik olmayan “Biçim bozucu kemik iltihabı” anlamına gelen, Kemiğin Paget hastalığı hakkında merak edilenleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Enis Yıldırım detayları ile açıkladı.

Op. Dr. Enis Yıldırım, “Paget hastalığı bir diğer adıyla biçim bozucu kemik iltihabı, kemiklerin kronik bölgesel hastalığıdır. İleri yaş grubunda kemik erimesinden sonra en çok görülen hastalık olması nedeniyle önem arz eder” diyerek hastalığın belirtilerinin neler olabileceğini ifade etti.

RÖNTGEN TESTLERİ İLE ORTAYA ÇIKIYOR



Yıldırım, “Bu hastalığın gözle görülür bir belirtisi yoktur. Hastalarda genellikle 40 yaşından sonra yapılan sağlık taramaları ve röntgen testleri ile birlikte ortaya çıkabilir ve en sık rastlanan belirtisi kemik ağrısıdır. Yapı olarak bozuk iskelet dokusu gelişir ve bu da kırık riskinde artışla birlikte kemikte şekil bozukluğuna neden olur.

İskelette her bölgede tutulum olabilme ihtimaliyle birlikte; leğen kemiği, omurga, kafatası ve ağırlık taşıyan kemikler daha sık etkilenir. Kafatasının tutulması, baş ağrısı, duyma kaybı, çınlama veya baş dönmesine neden olabilir.” dedi.