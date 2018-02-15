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"Kemik ağrısı, prostat kanseri belirtisi olabilir"

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.02.2018 15:23 | Son Güncelleme

Op.

Op. Dr. Osman Nuri Akbulut, kemik ağrısının, prostat kanseri belirtisi olabileceğini belirterek "Erkeklerde yaşın ilerlemesi, özellikle kişinin birinci derece yakınlarında bu hastalığın görülmüş olması, bol yağlı beslenme prostat kanseri riskini artırır” dedi.
Medilife Bağcılar Hastanesi Üroloji Bölümü Op. Dr. Osman Nuri Akbulut, prostat kanseri konusunda bilgiler verdi. Akbulut, “Prostat büyümesi, kanser olmasa dahi erkeklerin yaşam kalitesini oldukça düşüren bir sağlık sorunudur. Prostat kanseri ise özellikle 45 yaş sonrasındaki erkeklerde görülen bir hastalıktır. Erkeklerde en sık karşılaşılan kanserler arasında ikinci tür, prostat kanseridir.” dedi.
Risk faktörleri
Erkeklerde yaşın ilerlemesi, özellikle kişinin birinci derece yakınlarında bu hastalığın görülmüş olması, bol yağlı beslenme gibi etkenlerin prostat kanseri riskini artırdığından bahseden Akbulut, “Kadmiyum maddesinin bulunduğu iş yerlerinde çalışan kişilerde risk yükselir. Kadmiyum (Cd) maddesi lastik endüstrisi, asfalt çalışmaları, nikel-kadmiyum pillerin üretimi gibi alanlarda kullanılır” diye konuştu.
Prostat kanseri belirtileri
Op. Dr. Osman Nuri Akbulut prostat kanseri belirtilerini şöyle açıkladı: “Prostat kanseri, erken dönemde genellikle herhangi bir belirti göstermez. Belirtiler ortaya çıktığı zaman genelde kanser ileri evrededir. Belirtiler, iyi huylu prostat büyümesi belirtileriyle aynıdır. Çok ileri evrede yani çevre ve başka organlara yayılım olduğunda aşağıdaki belirtiler görülebilir,
İdrarda kanama,
Kanlı meni gelmesi,
Kanserin yayılımına bağlı olarak; bel, kalça kemiklerinde veya diğer kısımlarda kemik ağrıları görülebilir.”
Prostat kanserinde erken teşhis
Prostat kanserinin erken teşhis edilebildiğine vurgu yapan Akbulut, “Bu şekilde hastanın tedavi şansı yüksektir. Hiçbir şikayeti olmasa dahi 45 yaşından sonra tüm erkeklerin yılda 1 kez prostat kanseri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Üroloji uzmanı bir hekim tarafından yapılacak prostat muayenesi, PSA tahlili gerek görülen hastalarda prostat biyopsisi ile erken teşhis mümkündür” ifadelerini kullandı.

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