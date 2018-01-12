Kemik kaybı en çok kış aylarında yaşanıyor

Yeni yıl bembeyaz bir karla değil ışıl ışıl güneşli havalarla başladı. Her yıl soğuk havaların etkisiyle evlerine kapanan insanlar hafta sonlarını gezmeye ve güneşin tadını çıkarmaya ayırıyor. Soğuk ve yağışlı günler ise kapıda... Uzmanlar, güneşin etkisinin iyice azalacağı bu dönemde hem bağışıklık sistemi hem de kemik sağlığı için dengeli beslenmenin önemine dikkat çekiyor.
Muratbey Gıda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu kış aylarında kemik metabolizmasında değişiklikler olduğunu, bu nedenle D Vitamini ve Kalsiyum tüketimine önem verilmesi gerektiğini belirtiyor. Prof. Garipağaoğlu, yaşlılar başta olmak üzere hemen her yaşta kemik kaybı riskinin arttığını, kemik kayıplarını önleyebilmek için kış aylarında, D vitamini ve Kalsiyumun birlikte ve yeterli alınması gerektiğini söylüyor.
ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE HAMİLELER DİKKAT!
Prof. Garipağaoğlu: “D vitamini ve Kalsiyum, kemik sağlığının garantisi olan iki besin ögesi. D vitamini, kalsiyumun bağırsaklardan emilmesini sağlar. Başta kemikler olmak üzere vücudumuzun pek çok yerinde önemli görevleri olan bir vitamindir. Kemik kayıplarını önleyebilmek için kış aylarında, D vitamini ve Kalsiyum minerali birlikte ve yeterli alınmalıdır” diyor.
Süt ve süt ürünlerinin içerdiği zengin protein ve kalsiyum ile kemik sağlığının korunmasında etkili bir besin olduğunu ifade eden Prof. Garipağaoğlu özellikle de peynir tüketiminin önemini şöyle açıklıyor; “100 gram Muratbey kaşar peyniri ile günlük kalsiyum gereksiniminin %90’ı, Sürmeli ile ise %70’i karşılanıyor. Kemik kaybı riski taşıyan hamileler ve yaşlıların yanı sıra gelişme çağındaki çocuklar için peynir hem keyifli bir atıştırmalık hem de kalsiyum bakımından oldukça zengin bir besin.”
EGZERSİZİ İHMAL ETMEYİN
Muratbey Gıda Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, kış aylarında sağlıklı beslenmeye ilave olarak, yürüyüş yapmak, yeterli ve kaliteli uyumak, stresten uzak durmak ya da stresle başa çıkabilmeyi bilmek şeklinde tanımlanan sağlıklı bir yaşam biçiminin bağışıklık sistemini iyileştirdiğini ve kemik sağlığını koruduğunu belirtiyor.
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