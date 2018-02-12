HABER

Kemik sağlığını korumanın yolları

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 17:13 | Son Güncelleme

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, ilerleyen yaşlarda kemiklerde kalsiyum depolanmadığından ihtiyacı olan gerekli vitamin ve mineralleri vücut, besinlerden sağladığını söyledi

Kemik sağlığını korumanın yolları

Uzman Biyolog Arzu Kabakçı, insan vücudunun en önemli oluşumlarından kemikler ile ilgili açıklama yaptı.

İHA'nın haberine göre; kemik sağlığını korumasında doğru beslenmek gün geçtikçe daha da önem kazandığını kaydeden Kabakçı, "İlerleyen yaşlarda kemiklerde kalsiyum depolanmadığından ihtiyacı olan gerekli vitamin ve mineralleri vücut, besinlerden sağlamaktadır. Yeterli miktarlarda alınmadığı durumlarda çeşitli rahatsızlıklar görülmektedir" dedi.

Kabakçı, vitamin ve mineralce zengin olan besinler veya takviye edici gıdalar tüketilmesi gerektiğini belirterek kullanılması gereken vitaminleri şöyle sıraladı: "Kalsiyum, osteoporoz tanısı konmuş kişilerin daha yüksek miktarlarda kullanılması önerilir. 19-50 yaş arası günde 1000 mg, 50 yaş üstü günde 1500 mg önerilir. Elementel kalsiyum yemeklerle birlikte alınmalıdır ve bir defada 500 mg’dan fazla alınmamalıdır. Kalsiyum takviyesinin, D vitamini ve magnezyum takviyeleri ile birlikte alınması önerilir. Kalsiyum ile demir içeren gıdaların tüketimi arasında en az 2 saat ara olmalıdır. Kalsiyum demirin emilimi azaltmaktadır. Yemeklerle birlikte çay tüketilmesi de doğru bulunmamaktadır. Çayda bulunan tanen bileşikleri kalsiyumun emilimi azaltmaktadır.

D VİTAMİNİ OSTEOPOROZUN ÖNLENMESİNDE KULLANILIR

D vitamini, osteoporozun önlenmesi ve tedavisinde yararlanılır. D2 tipinden ziyade D3 vitamini günde 700-800 IU alınması önerilir. Ayrıca D vitamini, kalsiyum ve fosforun bağırsaklardan emilimini artırır. K vitamini, kemik proteini olan osteokalsinin üretimi için gerekli olan vitamindir. Kanın pıhtılaşma mekanizmasında düzenleyici görev alır.

Magnezyum, kemik, sinir dokusu, kasların çalışması ve kalp atımının düzenlemesinde görev alır. Yorgunluğun ve bitkinliğin azaltılmasına yardımcı olur. 100’e yakın enzimi aktive eder.

Çinko, bağışıklık sisteminde destek olan ve 100’den fazla enzimin temel mineralidir. Cildin ve kasların erken yaşlanmasını önlemede yardımcıdır. Göz sağlığının korunmasında da destekleyicidir. Yaraların iyileşmesi için gereklidir".

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemik sağlığı Uzman Biyolog Arzu Kabakçı

En Çok Okunan Haberler

Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

Soyağacı sorgulama sisteminin açılacağı tarih netleşti

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Yeni Çansporlu futbolcuları öldüresiye dövdüler

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Son seçim anketinde AK Parti'ye şok! Konsensus Araştırma yayınladı!

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

İlginizi Çekebilir

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor!

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

50 yaş üzeri erkekler dikkat!

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Yediğimiz gıdalar kanserin yayılma hızını etkileyebilir

Kumaştan yapay akciğer yapacak

Kumaştan yapay akciğer yapacak

Gaziantep’te mikro cerrahi başarısı

Gaziantep’te mikro cerrahi başarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Sigarayı bırakan personele ’Teşekkür’ belgesi

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Alerjik nezle gribal enfeksiyonla karıştırılıyor

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Genetik tanıda dışa bağımlılığı bitirecekler

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Ani işitme kaybı sonrası 72 saat çok kritik!

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

Tiryakileri sevindirecek haber! Çay içmek kalbe iyi geliyor

Aşırı sağlık takıntısı strese sokuyor!

Aşırı sağlık takıntısı strese sokuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.