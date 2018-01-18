Kemiklerini eriten kitleden 2,5 saatte kurtuldu

İLKNUR SARGUT/İSTANBUL, (DHA)- 43 yaşındaki Yaşiya Karakaya, kemik ağrıları nedeniyle gittiği ortopedi doktoru tarafından kanser şüphesiyle onkolojiye yönlendirildi. 3 çocuk annesi kadına vücuttaki kemikleri eriten ve şiddetli ağrıya neden olan 'primer hiperparatiroidi' teşhisi konuldu. Robotik teknikle ağızdan girilerek, alt dudaktan açılan küçük kesilerle gerçekleştirilen 2,5 saatlik operasyonla, kitleden kurtulan Karakaya'nın vücudunda ameliyattan herhangi bir iz kalmadı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen 'robotik yöntemle izsiz paratiroid ameliyatıyla', Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Vücudundaki eklem ağrıları dayanılmaz bir hal alınca doktora başvuran Yaşiya Karakaya'nın (43) omuz kemiğinde kitle tespit edildi. Kanser şüphesiyle tetkiklerine başlanan hastaya sürecin sonunda 'primer hiperparatiroidi' teşhisi konuldu. Sinsice ilerleyerek kemikleri eriten hastalığın neden olduğu kitle, Genel Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya tarafından robotik yöntemle ağız içinden girilerek alındı. Karakaya, 2,5 saat süren ameliyat sonrası vücudunda ameliyat izi kalmadan ağrılarından kurtuldu.