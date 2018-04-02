Kemoterapi ilaçları robotlar tarafından hazırlanıyor

Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Berna Türek Kemoterapi Merkezi, kanser hastalarına modern standartlarda sağlık hizmeti veriyor. İlaçların modern laboratuvarda ve robotlar yardımıyla hazırlanması ile sağlık personelinin maruz kalabileceği yan etkiler de en aza indiriliyor.

Çağımızın en önemli hastalığı olan kanser konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftasında kanserle mücadelenin önemi bir kez daha vurgulanıyor. Bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarının başında gelen Ege Üniversitesi’nde de kanserle mücadele öncelikli konulardan biri. Ege Üniversitesi çatısı altından Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nin yanı sıra 2017 yılından itibaren Berna Türek Kemoterapi Merkezi de hastalara hizmet veriyor. Türek Ailesi tarafından kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Berna Türek adına kurulan ve EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalına bağlı olarak hizmet veren merkezde; kemoterapi hazırlama robotları ile ilaçlar yüzde yüz steril ortamda hazırlanıyor. Merkezde, robotik kemoterapi hazırlama ünitesinde hazırlanan ilaçlar ile ayaktan tedavi gören ve yatan hastalara hizmet veriliyor. İlaçların modern laboratuvarda ve robotlar yardımıyla hazırlanması ile sağlık personelinin maruz kalabileceği yan etkiler de en aza indiriliyor.

Hastalarımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, “Modern alt yapıya sahip olan Berna Türek Kemaoterapi Merkezimizde görevli personelimiz kanser hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini vererek bu zorlu süreçte onları yalnız bırakmıyorlar. Doktorlarımız bu merkezde çağımızın bir anlamda en önemli hastalığı olan kanser ile ilgili olarak tedavi anlamında ciddi bir performans gösteriyorlar. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak burada sürdürülen değerli çalışmaları destekliyoruz. Merkezimizde görevli sağlık çalışanlarımıza ve bu güzide tesisi üniversitemize kazandıran değerli bağışçımız Türek Ailesine teşekkür ediyorum’’ dedi.

Akıllı binada robotlar başrolde

EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel ise Türkiye’deki en modern ve en kapsamlı kemoterapi hazırlama ve uygulama merkezlerinden birisi olan merkezde; robotlar yardımıyla kemoterapi ilaç israfını önleyerek ülke ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. “Bu modern ve akıllı bina tamamen steril havalandırması olan bütün aseptik koşullara uygun hem hastaların konforu hem de çalışan güvenliği açısından son derece faydalı bir bina’’ diye konuşan Tıbbi Onkoloji ABD Başkanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu ise “Merkezimiz kurulmadan önce kemoterapi ilaçları hemşirelerimiz tarafından elde hazırlanıyordu. Bu nedenle arkadaşlarımız kanserojen maddeye maruz kalma açısından risk altındaydılar. Ayrıca ilaçların taşınması hastalara uygulanması sırasında da iş güvenliği ve çalışan güvenliği açısından bir takım olumsuzluklar ile karşılaşabiliyorduk. Şimdi ise merkezi bir ünitede bu işlemlerin yapılıyor olması biz doktorlar açısından da çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Hazırlanan ilaçların güvenliğinden ve uygulama şeklinden emin olarak hareket edebiliyoruz’’ dedi.

Aynı anda 80 hastaya hizmet veriliyor

Berna Türek Kemoterapi Merkezinde günübirlik kemoterapi tedavisi gören hastalar için aynı anda 80 hastanın hizmet alabileceği uygulama ünitesi bulunuyor. Robotik kemoterapi hazırlama ünitesinde ise İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Tıbbi Onkoloji, Hematoloji, Nefroloji, Romatoloji ve İmmünoloji bilim dallarında, Radyasyon Onkolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon anabilim dallarında ayaktan ve yatarak kemoterapi tedavisi gören hastaların ilaçları hazırlanıyor. Günlük ortalama kan ve kan ürünleri transfüzyonu, kemoterapi dışı ilaç uygulamaları yapan küçük müdahale ünitesi de bulunan merkezde 6 tane de özel oda bulunuyor.

Onkoloji eczanesi

Berna Türek Kemoterapi Merkezinde yatan ve ayaktan kemoterapi tedavisi gören hastaların kemoterapi ilaçlarının temini, kontrolü ve hastalara güvenli bir şekilde uygulanması için bir de Onkoloji Eczanesi bulunuyor.

Poliklinik hizmeti de veriliyor

Merkezde İç Hastalıkları Anabilim Dalına bağlı Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji bilim dallarının hizmet verdiği 7 adet poliklinikte günde ortalama 150 hastaya poliklinik hizmeti veriliyor. Ayrıca poliklinikler bölümünde yer alan parasentez odasında yara bakımı gibi küçük müdahale işlemleri de yapılıyor.