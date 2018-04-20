Kendi kanınız ile cildinizi gençleştirin

Dr. Fulya Tezel, PRP tedavisinin, dermatologlar tarafından cilt gençleştirme yöntemi olarak kullanılan ve kendi alanındaki en doğal tedavi yöntemlerinden biri olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Fulya Tezel, “ İlerleyen bilimin bir örneği olan bu işlem, genç görünmek için artık estetik ameliyatlardan daha çok rağbet gördüğü söylenebilir. Çünkü daha doğal olması bakımından güven verirken, uygulama sonrasında hastaların günlük hayatına devam edebilmesi, tercih edilme sebeplerinden biridir. Peki PRP tedavisi yaşlılığın önüne geçmek için geliştirilen bir yöntem mi? Aslında hayır” dedi.

Platelet Rich Plazmanın (PRP), yaşlılık nedeniyle geliştirilmiş bir tedavi olduğun ifade eden Dr. Tezel, “Ama hemen yukarıda yaşlılığın önüne geçmek için olmadığını söylemiştik? PRP tedavisi, ilk olarak diş cerrahları tarafından kullanılması amacıyla ortaya çıkmıştır. Yaşlıların ağızlarına yerleştirilen titanyum implantlar, diş etleri zayıfladığında kısa sürede düştüğü için bu duruma bir çözüm arayışına girilmişti. Yumuşak bölgenin güçlenmesi ve implantı tutabilmesi için denenen yöntemlerden PRP başarılı sonuçlar vermeye başladı ve 15 yıl önce tedavi olarak kabul edildi. İnsan kanında, yenileme görevini üstlenen hücreler vardır. Bu hücrelere trombosit denir. Vücutta oluşan hasarları onarma görevini bu trombosit hücreleri üstlenir. Yaşlanmayı da bir vücut deformasyonu olarak düşünürsek; ciltteki sarkmaları ve deri üzerindeki hasarlı bölgeleri onarmak için bu bölgelerdeki trombosit sayısını arttırmak oldukça etkili bir çözümdür” diye konuştu.

PRP uygulaması için öncelikle vücuttan bir miktar kan alındığını kaydeden Dr. Tezel, “Kişilerden alınan kan 8-20 cc aralığındadır. Alınan kan özel bir işleme sokulur ve kanın içindeki trombosit hücreleri ayrıştırılır. Bu işleme santrifüj denir. Santrifüj işlemi sonrasında elde edilen trombosit oranı ilk alınan kandakinin 2-4 katına kadar çıkmaktadır. Sonrasında ise elde edilen madde dolgu veya mezoterapi yoluyla deri altına uygulanır. 15 günlük aralıklarla yapılan işlem 3-4 seans sürmektedir. Yani en fazla 2 ayın sonunda 1 kürlük işlem cildinize uygulanmış olur. PRP’nin cildiniz üzerindeki etkilerinin ilk seansı takip eden günlerde görebilirsiniz. Fakat asıl sonuçlarını görmek için ilk kürün tamamlanmasını beklemeniz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Dr. Tezel, “Her ne kadar genç görünmeye değer veriyor olsak da sağlığınızı tehlikeye atacak bir uygulama kesinlikle yapılmamaktadır. Bu nedenle hassas bir muayenenin ardından PRP tedavisinin uygulanabileceğine emin olabiliriz. Muayenenin ardından şu hastalara PRP uygulanmamaktadır: Kanser hikayesi olan, Platelet sayısı yetersiz olan, Aktif otoimmün hastalığı olan ve Uygulama bölgesinde aktif enfeksiyonu olan” şeklinde konuştu.