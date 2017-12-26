Kendi kanınızla gençleşmek mümkün

Son Güncelleme 59 dakika önce SAĞLIK HABERLERİ | 26.12.2017 14:15 |59 dakika önce

Günlük cilt bakımının yanı sıra profesyonel kliniğin desteği ve yeni teknolojilerle daha genç bir cilde sahip olmak mümkün.

Cildin yenilenmesinde en etkili yöntemin kişinin kendi kanının kullanıldığı PRP yöntemi olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Kırçuval, “PRP, deriyi ‘doldurarak’ değil ‘gençleştirerek’ kırışıklıkların ve çizgilerin giderilmesini sağlıyor. Aynı zamanda saç dökülmesinin azaltılmasına ve zayıflamış saç köklerinin canlandırılmasına yönelik de PRP yöntemi uygulanıyor” dedi. Cilde doğal bir canlılık kazandıran PRP (Platelet Rich Plasma); trombositten zengin plazma olarak tanımlanıyor. Trombositlerin iyileştirme gücünün yüksek olduğu için cilt sarkması, kırışıklık, leke tedavisi, sivilce izleri, yara izi, cilt çatlakları ve saç dökülmelerinde kullanılan yeni bir yöntem olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Kırçuval, “Trombositler, vücuttaki hasarlı dokuların onarımını sağlamak için gerekli olan ‘büyüme faktörlerini’ yapısında barındıran kan bileşenleri olarak biliniyor. Cildi onarmanın, canlandırmanın ve dolayısıyla daha genç bir görünüm kazanmanın kaynağının da bu bileşenler” dedi.

Uygulama anında etki ediyor PRP uygulamasının en motive edici kısmının işlem uyguladıktan sonra değişimin gözle görülür derecede gerçekleşmesi olduğunu söyleyen Dr. Kırçuval, yöntemi şöyle anlattı: “Kişiden alınan 10 cc gibi az bir miktar kan, özel PRP tüpü içinde santrifüj cihazına yerleştiriliyor. Burada santrifüj cihazının görevi, uygulama için önemli olan PRP ve PPP plazmalarını ayrıştırabilmek. Bu ayrışma sonucu elde edilen trombositten zengin plazma, mezoterapi tabancası kullanılarak hasarlı olan bölgeye, kişinin ihtiyacına ve yapılış nedenine göre 3-4 seans olarak uygulanıyor” Herhangi bir reaksiyona neden olmuyor PRP yönteminde dışarıdan herhangi bir yabancı maddenin vücuda verilmediğini söyleyen Dr. Deniz Kırçuval, “Yapılan uygulamada, tedavi amacı güden büyüme faktörleri kişinin kendi kanından ayrıştırıldığı için kişinin kendisine uygulanmasında herhangi bir reaksiyon oluşması söz konusu değil” dedi. Kırçuval, PRP uygulamasının 30-45 dakikada gerçekleştirildiğini belirtti. Acı ve ağrı hissedilmiyor