Kendi yöntemlerinizle düşürmeye çalışmayın!

Acıbadem Bağdat Caddesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün toplumumuzda yaygın olarak kullanılan bu tür gelişigüzel yöntemlerin oldukça tehlikeli ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Ağrı, kızarıklık ve tahriş yapabiliyor



Genellikle 1-3 mm çapında, cilt renginde ya da biraz daha koyu olan et benleri vücut üzerinde hemen her yerde oluşabiliyor. Vücutta sıklıkla çok sayıda ortaya çıksalar da tek lezyon şeklinde de görülebiliyorlar. Et benleri estetik problem oluşturmalarının yanı sıra sap çevresinde dönerlerse ağrı, kızarıklık ve tahrişe neden olabiliyorlar.

Bulaşıcı değiller

Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün toplumdaki yaygın inanışın aksine et benlerinin bulaşıcı olmadıklarını belirterek, “Böyle düşünülmesinin nedeni bulaşıcı özelliğe sahip olan bazı siğillerin et benleriyle karıştırılması” diyor. Et benleri özellikle hamilelik sırasında, 30 yaşından sonra ve kilolu kadınlarda daha sık görülüyor. Diyabet, hormon bozukluğu olanlarda, aşırı kilolu kişilerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda da sıkça ortaya çıkıyor. Aile üyelerinde et beni olanlarda risk daha yüksek oluyor. Ancak yetişkinlerin yaklaşık yüzde 45’inde görülen et benlerinin oluşum nedeni bilinmiyor. Bazı kişilerin bünyeleri et beni geliştirmeye daha yatkın oluyor, bu nedenle belirli sürelerde yenileri çıkabiliyor.