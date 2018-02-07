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Kendi yöntemlerinizle düşürmeye çalışmayın!

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 11:14 | Son Güncelleme

En sık boyun ve koltuk altlarında gelişen et benleri göz kapakları, göğüs üstü ve kasıklarda, kadınlarda aynı zamanda göğüs altlarında oluşabiliyor. Bazen oldukça rahatsız edici boyutlara ulaşabilen et benleri estetik açıdan rahatsızlık yaratmalarının yanı sıra takı ve kıyafetlere de takılmaları nedeniyle kişiyi oldukça rahatsız edebiliyor. Bu nedenle çeşitli bitkiler veya asitlerle ya da iplikle bağlayarak et benini yok etmek gibi hatalı yöntemlere başvurulabiliyor.

Kendi yöntemlerinizle düşürmeye çalışmayın!

Acıbadem Bağdat Caddesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün toplumumuzda yaygın olarak kullanılan bu tür gelişigüzel yöntemlerin oldukça tehlikeli ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Ağrı, kızarıklık ve tahriş yapabiliyor

Genellikle 1-3 mm çapında, cilt renginde ya da biraz daha koyu olan et benleri vücut üzerinde hemen her yerde oluşabiliyor. Vücutta sıklıkla çok sayıda ortaya çıksalar da tek lezyon şeklinde de görülebiliyorlar. Et benleri estetik problem oluşturmalarının yanı sıra sap çevresinde dönerlerse ağrı, kızarıklık ve tahrişe neden olabiliyorlar.
Bulaşıcı değiller

Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün toplumdaki yaygın inanışın aksine et benlerinin bulaşıcı olmadıklarını belirterek, “Böyle düşünülmesinin nedeni bulaşıcı özelliğe sahip olan bazı siğillerin et benleriyle karıştırılması” diyor. Et benleri özellikle hamilelik sırasında, 30 yaşından sonra ve kilolu kadınlarda daha sık görülüyor. Diyabet, hormon bozukluğu olanlarda, aşırı kilolu kişilerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda da sıkça ortaya çıkıyor. Aile üyelerinde et beni olanlarda risk daha yüksek oluyor. Ancak yetişkinlerin yaklaşık yüzde 45’inde görülen et benlerinin oluşum nedeni bilinmiyor. Bazı kişilerin bünyeleri et beni geliştirmeye daha yatkın oluyor, bu nedenle belirli sürelerde yenileri çıkabiliyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün

Enfeksiyona neden olabiliyor

“Et benleri alınınca çoğalmaz ya da kanserleşmezler. Ancak benlerin mutlaka bir hekim tarafından alınması gerekiyor” diyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün bunun nedenlerini ise şöyle anlatıyor: “Et benini bağlayarak düşürmeye çalışmak ya da çeşitli asitli karışımlar sürmek enfeksiyon, iz ve leke oluşmasına yol açabiliyor. Ayrıca et benleri bazen iyi huylu ya da kanserleşmiş cilt tümörleriyle karıştırılabildiği için şüpheli durumlarda biyopsi alınarak patolojik tanı isteniyor. Dolayısıyla tanısı kesinleştirilmemiş bir lezyona müdahale edildiğinde tedavide gecikme gibi telafisi mümkün olmayan tablolar gelişebiliyor”

Büyümesini beklemeyin

Özellikle küçük boyuttaki et benlerinin tedavi edilmesi zorunlu değilse de, et benlerinden büyümeden, tahriş olmadan kurtulmak her zaman daha kolay oluyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Canan Savaş İyigün dikişsiz ve nispeten acısız denebilecek basit işlemlerle kısa bir sürede et benlerinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek tedavi yöntemlerini şöyle anlatıyor: “Et benlerinin tedavisinde steril ortamda kesme, koter (yakma) radyofrekans, kriyoterapi (dondurma) ve lazer yöntemlerine başvuruluyor. Hangi yöntemin uygulanacağına ise et beninin sayısı, yerleşim yeri ve büyüklüğüne göre karar veriliyor. Çoğunlukla iğneli anestezi gerekmiyor. Çok fazla sayıda lezyonu olan ya da ağrı eşiği düşük kişilerde işlemden önce lokal anestezik kremler kullanılabiliyor”

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