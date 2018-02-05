Kendiliğinden düzelen felçler daha büyüğünün habercisi!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi İnme Merkezi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, kendiliğinden düzelen felçlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Konuşma bozukluğu felç habercisi olabilir



İnmeyi “Her ne sebeple olursa olsun beynin kanla beslenmemesi sonucu oluşan nörolojik problemler, daha doğrusu arazlar veya kayıplar” olarak tanımlayan Şalçini, şunları söyledi:

“İnmenin birçok çeşidi olsa da en sık sebebi beyindeki veya boyundaki damar tıkanıklığı veya pıhtı atmasıdır. Bu pıhtı damardan veya kalpten atabilir ve bunun sonucunda beyni besleyen damarı tıkayabilmektedir. İnmenin en sık rastlanan ikinci sebebi de beyindeki damarların yırtılması sonucu oluşan beyin kanamasıdır. Pıhtı veya kanama sonucunda beyin hasar görmekte ve oradaki beyin hücreleri kısa bir zaman içesinde ölmektedir. Bu sırada beynin hangi bölgesi hasar gördüyse beyin o işlevi yapamamakta ve hastada tek taraflı güçsüzlük, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu gibi ağır kusurlar bırakabilmektedir.”

İnmenin çoğu zaman ani başlayan nörolojik araz ile belli olduğunu ifade eden Dr. Celal Şalçini, “En sık olarak konuşma bozukluğu, tek taraflı olarak kol veya bacakta güçsüzlük, görme kaybı, bulantı, kusma ile kendini belli etmektedir” dedi.