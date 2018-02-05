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Kendiliğinden düzelen felçler daha büyüğünün habercisi!

SAĞLIK HABERLERİ | 05.02.2018 15:08 | Son Güncelleme

Bazı felçler, kalıcı hasar bırakabilse de 24 saat içinde düzelen ve “geçici felç” denilen ataklara da dikkat etmek gerekiyor. Bu atakların büyük bir felcin habercisi olabileceğini belirten uzmanlar, “Geçici felçler acil değerlendirilmeli ve büyük felci önleyici tedaviye başlanmalıdır” uyarısında bulunuyor.

Kendiliğinden düzelen felçler daha büyüğünün habercisi!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi İnme Merkezi’nden Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, kendiliğinden düzelen felçlerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Konuşma bozukluğu felç habercisi olabilir

İnmeyi “Her ne sebeple olursa olsun beynin kanla beslenmemesi sonucu oluşan nörolojik problemler, daha doğrusu arazlar veya kayıplar” olarak tanımlayan Şalçini, şunları söyledi:

“İnmenin birçok çeşidi olsa da en sık sebebi beyindeki veya boyundaki damar tıkanıklığı veya pıhtı atmasıdır. Bu pıhtı damardan veya kalpten atabilir ve bunun sonucunda beyni besleyen damarı tıkayabilmektedir. İnmenin en sık rastlanan ikinci sebebi de beyindeki damarların yırtılması sonucu oluşan beyin kanamasıdır. Pıhtı veya kanama sonucunda beyin hasar görmekte ve oradaki beyin hücreleri kısa bir zaman içesinde ölmektedir. Bu sırada beynin hangi bölgesi hasar gördüyse beyin o işlevi yapamamakta ve hastada tek taraflı güçsüzlük, konuşma bozukluğu, görme bozukluğu gibi ağır kusurlar bırakabilmektedir.”

İnmenin çoğu zaman ani başlayan nörolojik araz ile belli olduğunu ifade eden Dr. Celal Şalçini, “En sık olarak konuşma bozukluğu, tek taraflı olarak kol veya bacakta güçsüzlük, görme kaybı, bulantı, kusma ile kendini belli etmektedir” dedi.

Geçici felçlere dikkat!

Bazı felçlerin kalıcı hasar bırakabilse de 24 saat içinde düzelen ve geçici felç denilen ataklar olabileceğini vurgulayan Şalçini, “Bu ataklar büyük bir felcin habercisi olabileceğinden acil değerlendirilmesi ve büyük felci önleyici tedavini başlanması gereklidir. İnmelerin tekrarlama riski vardır. Kişinin, hiç inme geçirmemiş birine göre inme geçirme ihtimali daha yüksektir” uyarısında bulundu.

İnme merkezinin inme geçirmiş veya geçirme riski olan hastaların takip ve tedavi edildiği özelleşmiş bir nöroloji merkezi olduğunu belirten Dr. Celal Şalçini, “Buradaki hedef hastanın inme geçirmesini önlemek, geçirilmiş inmenin en az hasarla iyileşmesine destek olmak ve tekrar inme geçirme riskini en aza indirmektir. İnme Merkezi başlıca radyoloji, kardiyoloji, dahiliye/endokrinoloji ve fizik tedavi bölümleriyle beraber çalışır” dedi.

İnme tedavisi

İnme geçirmemiş birinde başlanan tedavinin birincil koruma veya primer profilaksi olduğunu belirten, inmenin çoğu zaman ani başlayan nörolojik araz ile belli olduğunu ifade eden Dr. Celal Şalçini, “Burada hekim hastaya gerekirse ağızdan kan sulandırıcı, tansiyon ilacı veya kolesterol ilacı gibi koruyucu ilaçlar başlayarak hastayı korumaya alır. İnme geçirmiş birine erken dönem damardan kan sulandırıcı verilebileceği gibi geç dönemde de çeşitli kan sulandırıcılar ve destek tedavileri verilmektedir” dedi.

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