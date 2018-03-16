Kendinizi iyi hissedinceye kadar uyuyun

Türk Toraks Derneği (TTD) Uyku Bozuklukları Çalışma Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, uykunun sağlıklı bir yaşam için vazgeçilmez olduğunu belirterek, "Dinlenmiş ve tazelenmiş uyanmak için herkes kendini iyi hissettiği kadar uyumalıdır, yetişkinlerin büyük çoğunluğu için 6 ile 8 saat arasında uyumak yeterlidir" dedi. Prof.Dr. Başoğlu, Dünya Uyku Günü kapsamında açıklamalarda bulundu. Uykunun yaşam için gerekli olduğu, vücudun dinlendiği, tazelendiği önemli bir onarım süreci olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, gelişen teknoloji ile birlikte insanların uykuya yeteri kadar zaman ayıramadığını ve az uyuduğuna dikkat çekti. Sağlıklı bir yaşam için sağlıklı bir uykunun vazgeçilmez olduğunun altını çizen Prof. Dr. Başoğlu, "Yaşamımızın üçte birini uyuyarak geçiririz. Normal uyku süresi yaşla ve kişiden kişiye değişmektedir. Yeni doğanlar günde ortalama 16 saat uyurken, uyku gereksinimi 3-5 yaşlarında 11 saate, ergenlikte ise yaklaşık 9-10 saate inmektedir. Yetişkinler için normal uyku süresi ortalama 6-8 saattir. Yaşlılar ise genellikle daha erken yatıp erken kalkma eğilimindedirler. İleri yaşla birlikte uyku süresi kısalır ve yaşlılar uyanıklıklar ile bölünmüş, kalitesiz bir uyku uyurlar" diye konuştu.

"Yetişkinler ortalama 6-8 saat uyumalıdır"

Sağlıklı bir yaşam için kaç saat uyumanın yeterli olacağı sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişeceğine değinen Prof.Dr. Başoğlu, " Nitekim dinlenmiş ve tazelenmiş uyanmak için herkes kendini iyi hissettiği kadar uyumalıdır. Yetişkinlerin büyük çoğunluğu için 6 ile 8 saat arasında uyumak yeterlidir. Bu süreden az uyunduğu zaman bankadan borç almış gibi bir uyku borcu oluşur. Az uyumaya devam edildiği sürece bu borç faizi ile katlanarak artar ve ödenmesi güçleşir. Nitekim uzun süreli uykusuzluk çeşitli zihinsel ve fiziksel sorunları da beraberinde getirir, gün içinde performans kaybına yol açar ve yaşam kalitesi bozulmasına neden olur."

"Yeterli uyumanın önemi"

Yatağa yatılıp ışıkları kapandıktan sonra 10 ile 30 dakika içinde uykuya dalındığını kaydeden Prof.Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, " Bunda melatonin hormonunun rolü vardır. Uyku,uyanıklık döngüsünün önemli bir hormonu olan melatonin sentez ve salınımı gece karanlıkta uyarılmaktadır. Retina karanlığı algılar ve melatonin seviyesi gece giderek artarak uyumamızı sağlar. Sabah ışığın etkisi ile melatonin seviyesi düşer ve uyanırız. Gelişen teknoloji ile birlikte televizyon, bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi cihazlar, özellikle gençler tarafından yatak odalarına daha fazla kullanılmaya başladı. Retina bu cihazların parlak ışığına maruz kaldığında melatonin salgılanmaz ve cihaz kapatılsa bile uykuya dalma güçleşir. Gece uyuması gereken saatte uyuyamayan kişi sabah okula veya işe gitmek için erken kalkmak zorunda ise gün içinde kendini yorgun hisseder. Oysa yaşamın tadını çıkarmak için uyku düzenimizi korumalı ve yeteri kadar uyumalıyız" diye konuştu.