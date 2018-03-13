Kent, karaciğer naklinde bini devirdi

Temmuz 2009’da karaciğer nakli programını başlatan İzmir Kent Hastanesinde “bininci vaka” gururu yaşandı. Karaciğer nakli ekibi bu gurur ve mutluluğu hastalarla paylaşırken, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murat Kılıç, “Bu sayı kolay erişilebilecek bir şey değil, devamlılığı ve iyi sonuçları gösteriyor. Sayıdan çok başarı önemli ki 2017’de sağ kalım oranlarımız yüzde 94’lere ulaştı. Hastalarımızın sağlıklarına kavuştuğunu görmekse en büyük ödül” dedi.
Türkiye’de yılda 100’ün üzerinde karaciğer nakli yapan 4 merkez bulunduğunu, bunlardan birinin de Kent olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Kılıç, ulaştıkları bin sayısının tıbbi istatistikler açısından da önemli bir sayı olduğunu söyledi.
Türkiye’nin canlıdan karaciğer nakillerinde dünyada Güney Kore ve Hindistan ile birlikte en çok yapan ilk üç ülke içinde olduğunu belirten Doç. Dr. Kılıç, şöyle konuştu: “Kent Hastanesinde İlk vakamızı bundan 8,5 yıl önce yaptık. Bu süreçte en küçük hastamız 15 günlük, en yaşlı hastamız 72 yaşındaydı. 2018 Mart başında bininci naklimizi gerçekleştirdik. Bu sayının üçte biri bebek ve çocuk nakilleri. Bir yaş altında nakil yaptığımız bebek sayımız ise 115. Ülkemizde her yıl nakil yapılması gereken 2 bin civarında hasta var, ancak gerçekleşen bin 200. Sayı hiç azalmıyor çünkü insanlar organ beklerken ölüyor, yerine yenileri ekleniyor. Böbrek hastaları gibi diyaliz şansları yok. Tüm dünyada organ bulma sıkıntısı var. Bu sıkıntı ülkemizde daha büyük o yüzden nakillerin yüzde 80’inin canlı vericilerden yapmak zorunda kalıyoruz. Organ nakillerinin SGK kapsamında özel hastanelerde ücretsiz yapılması, devletin bu konudaki desteği, aile bağlarının güçlü olması, insanların yakınlarına hayat verebilmek için gönüllü donör olmaları hastaların büyük şansı. Esas olan kadavradan bağış bulabilmek. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı’nın büyük çabaları var. Farkındalık çalışmaları önemli. Kadavradan organ bağışında milyon nüfus başına yıllık 7 gibi bir orana erişildi. Ama Avrupa’da bu sayı milyon nüfus başına 20-30. Bağışları bu sayılara çekmemiz gerekiyor.”
“Organ nakli bir maratondur, ekip işidir”
Öte yandan, bininci vakaya ulaşılması nedeniyle yapılan kutlamada Kılıç, Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze, koordinatör Gülay Aksu’dan oluşan ekibi ve hastalarıyla birlikte pasta keserken sözlerini de şöyle sürdürdü: “Bu çok zor ve uzun ameliyatın üstesinden ancak ekip olarak gelebiliriz. Canlı vericiden karaciğer nakli tek kişinin yapabileceği bir ameliyat değil. Eş zamanlı yapılan iki ayrı ameliyat ve her iki ameliyatın da aynı mükemmellikte olmasıyla iyi sonuçlar elde edilebilir. Ekibimizde iş bölümü olarak alıcı ameliyatı benim, verici ameliyatı Dr.Cahit Yılmaz’ın ve mikroskop altında mikrocerrahi ile karaciğer atardamarının dikilmesi kısmı da Dr. Kamil Kılıç’ın sorumluluğu ve gözetiminde yapılmaktadır. Karaciğer naklini bir maraton olarak nitelendirebiliriz. Sadece ameliyat değil, ameliyat öncesi hazırlık ve değerlendirmeyle birlikte ameliyat sonrasındaki bakım ve izlem de ayrıca çok önemli. Cerrahinin yanı sıra gastroenteroloji, anestezi, radyoloji, patoloji, psikiyatri ve tüm diğer konsültasyon gerekebilecek dalların desteği ile multidisipliner yaklaşım ile yapılmalı. Biz bu başarıya böyle bir ekiple ulaştık. Kent Hastanesi olarak bin vakayı geride bırakmak kolay erişilebilecek bir şey değil, devamlılığı ve iyi sonuçları gösteriyor. Sayıdan çok başarı önemli ki 2017’de sağ kalım oranlarımız yüzde 94’lere ulaştı. Hastalarımızın sağlıklarına kavuştuğunu görmekse en büyük ödül. Anneler babalar çocuklarının nakil gününü artık doğum günü olarak kutluyor. Nakil olmuş bebeklerin, çocukların büyüdüklerini, yaşıtlarıyla birlikte okula gittiklerini görmek büyük mutluluk.”
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