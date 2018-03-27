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Kepçe kulak problemine çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Doç.

Kepçe kulak problemine çözüm

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Umut Tuncel, kepçe kulak estetiği hakkında bilgi verdi.
Liv Hospital Samsun Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Umut Tuncel, kulakta, doğuştan hiç gelişmeme de dahil olmak üzere çok değişik şekilsel bozuklukların meydana gelebileceğini belirterek, “Kulakta en sık görülen estetik bozukluk, halk arasında kepçe kulak denilen şekilsel deformitedir. Kepçe kulak, kulak kıkırdaklarının zayıf olması nedeniyle kulak kıvrımlarının yeterli oluşmaması ve buna bağlı olarak kulağın öne yana doğru açılı durduğu durumdur. Bu genelde kalıtsal bir şekil bozukluğudur. Çocuğun anne karnındaki duruşu ve uyku sırasındaki yatış pozisyonu ile hiçbir ilgisi yoktur. Kulak estetiği ameliyatı genelde, kulak gelişiminin tamamlandığı 4 yaşından itibaren yapılabilir. Kişisel şartlara ve ailenin tercihine göre ameliyat daha sonraki yıllarda da yapılabilir ancak okul öncesi ameliyat, çocuğun arkadaşları tarafından kulakları yüzünden alay konusu edilme olasılığını ortadan kaldırdığı için tercih edilmelidir. Kulak estetiği ameliyatı ciddi riskler taşıyan bir müdahale değildir. Hastanın yaşına göre lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Hastanede kalmak gerekmez. Kulak ameliyatı 1,5-2 saat sürer. Kullanılacak teknik kulaktaki problemin niteliğine göre değişmektedir. Ameliyat, genelde kulak arkasından yapılan bir kesi ile kıkırdakların yeniden şekillendirilmesi ve normal açı oluşturulması esasına dayanır. Dikiş izi kulak arkasında kalacağı için görülmeyecek ve dikkat çekmeyecektir. Hastaların on gün boyunca kulaklarına hafif basınç uygulayan bir bandaj takması gereklidir. Bu sürenin sonunda birkaç hafta daha, kulaklarda tekrar açılma olmaması için, geceleri bandajı takmaya devam etmeleri önerilir” dedi.

Ameliyat nasıl yapılır?
Ameliyatın nasıl yapıldığını anlatan Dr. Tuncel, “Ameliyatta tam kulak arkasında bir kesim yapılır. Kesi kulak arkasında kaldığı için iz yok denilebilir. Ameliyat genel ya da lokal anestezi ile yapılabilir, ameliyattan sonra dikiş alınması gerekmez. İyileşme süreci bir hafta sürer aynı gün taburcu olabilirsiniz ve 2-3 gün sonra sokağa çıkmanızda bir sakınca olmaz. 2

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