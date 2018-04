Kepez’den ücretsiz diyetisyen hizmeti

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi’nin ücretsiz olarak sunduğu diyetisyen hizmeti ile her ay binlerce vatandaş forma giriyor.

Kepez Belediyesi’nin hizmete açtığı Belediye Sağlık Merkezi, her gün yüzlerce vatandaşa hizmet veriyor. Labaratuvar, diş, göz ve psikolog hizmetinin yanı sıra diyetisyen hizmeti de vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Kepez Belediyesi’nin Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sunulan diyetisyen hizmeti, kilo problemi olan vatandaşların imdadına koşuyor.

Uzman kontrolünde diyet

Belediye Sağlık Merkezi Diyetisyeni Sevde İnce Arseven, her gün yüzlerce vatandaşa doğru beslenme ile ilgili danışmanlık veriyor. Aç karnına yapılan kan testi ile başlayan hizmette, vatandaşın vücut yağ kütlesi de özel cihazlar ile ölçülüyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyen vatandaşlar için kişiye özel bir beslenme programı hazırlanıyor. Gelen vatandaşların yüzde seksenini kadınlar oluştururken, erkek vatandaşlar da kilolarını kontrol altına almak için bu hizmete başvuruyor.

Her ay binlerce kişiye hizmet

Son bir yılda yaklaşık 15 bin vatandaşa hizmet veren diyetisyen polikliniği, ayda binden fazla vatandaşa ulaşıyor. Merkeze, fazla kilolarından kurtulmak isteyen vatandaşların yanı sıra kilo almak isteyen vatandaşlar da başvuruyor. Diyetisyen Arseven, zayıflıktan yakınan vatandaşlara da yine sağlıklı şekilde kilo almanın yollarını gösterdiklerini söyledi. Fazla kilonun birçok hastalığa da davetiye çıkardığını ifade eden Arseven, kilo problemi olan tüm vatandaşları doğru beslenme hizmetinden faydalanmak için Kepez Belediyesi Belediye Sağlık Merkezi’ne davet etti.