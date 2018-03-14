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Kepez’in ‘Sağlık Tırı’ Çamlıca’da

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ait ‘Sağlık Tırı’, Kepez’in mahallelerine ücretsiz göz taraması hizmetini sürdürüyor.Sağlık alanında ilçede dev yatırımlara imza atan Kepez Belediyesi, sağlık hizmetini de hemşehrilerinin ayağına götürüyor.

Kepez’in ‘Sağlık Tırı’ Çamlıca’da

Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne ait ‘Sağlık Tırı’, Kepez’in mahallelerine ücretsiz göz taraması hizmetini sürdürüyor.
Sağlık alanında ilçede dev yatırımlara imza atan Kepez Belediyesi, sağlık hizmetini de hemşehrilerinin ayağına götürüyor. Sağlık tırının son durağı köyden mahalleye dönüşen Çamlıca Mahallesi oldu. Mahallede önce sağlık ekipleri tarafından taramanın yapılacağı duyuruldu, ardından da Kepez Belediyesi ‘Sağlık Tırı’ ile doktor hastanın ayağına geldi. Yaklaşık 50 haneden oluşan Çamlıca Mahallesi’nde konumlandırılan ‘Sağlık Tırı’, Kepez Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün uzman personeli ve son teknoloji imkanları ile hizmet veriyor.
Göz taraması yapıldı
Yediden yetmişe tüm yaş gruplarından mahallelinin uğradığı sağlık tırında göz bozuklukları, dereceleri ve göz tansiyonu ölçümleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 vatandaşın muayene edildiği uygulamada, ileri düzeyde göz bozuklukları saptanan hastaların Belediye Sağlık Merkezi’ne randevu alınarak sevkleri gerçekleştirildi. Daha önceki yıllarda kalp ve kanser taramaları gerçekleştiren ‘Sağlık Tırı’ bu yılda vatandaşın göz sağlığı için yollara çıktı.
Sağlık merkezi şifa dağıtıyor
Sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara bile özel hastane konforunda hizmet veren Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi, göz, diş, psikolog, diyetisyen ve laboratuar hizmetleri ile ilçede ikamet eden vatandaşlara Kepezli olmanın ayrıcalığını yaşatıyor. ‘Sağlık tırı 66 mahalleyi dolaşarak vatandaşın ayağına sağlık götürürken, sağlık merkezi de her gün binlerce hastaya farklı alanlarda hizmet vererek şifa dağıtıyor.

Kepez’in ‘Sağlık Tırı’ Çamlıca’da

Kepez’in ‘Sağlık Tırı’ Çamlıca’da

Kepez’in ‘Sağlık Tırı’ Çamlıca’da

Kepez’in ‘Sağlık Tırı’ Çamlıca’da

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