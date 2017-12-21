Kese ve lif egzamayı tetikliyor

İSTANBUL, (DHA)-TÜRK Dermatoloji Derneği Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu (DUSEK)'in düzenlediği "Kozmetik Dermatoloji Kursu” Ankara'da gerçekleştirildi.

Türk Dermatoloji Derneği Üyesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Şentürk, yaptığı açıklamada, cilt sağlığının özellikle mevsim dönüşlerinde çok etkilendiğini ve birtakım sorunlara yol açabildiğini söyledi. Şentürk ayrıca banyo sonrası, kese ve lif gibi uygulamaların egzamayı tetiklediğini de belirtti.

MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOĞUK HAVANIN HİSTAMİN SALINIMINI ARTTIRDIĞINI BELİRLEDİ

Yurt dışında gerçekleştirilen iki bilimsel çalışmayla hava sıcaklığındaki düşüşlerin, deride bağışıklık ve sinir sisteminde etkili olan "histamin" isimli kimyasal bileşiğin salınımını artırarak, kaşıntıya neden olduğu ve egzamayı tetiklediği belirlendi.

Kış mevsiminin gelmesi ve hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte cilt problemlerinde artış görüldüğünü ifade eden Şentürk, soğuk havada en sık cilt kuruluğu ile karşılaşıldığını belirtti. Şentürk, soğuk havanın deride kızarıklık, şişme, kaşıntı gibi belirtileri bulunan egzamada da artışa neden olduğuna dikkati çekti.