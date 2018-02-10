HABER

Kesilerek eti dağıtılan hayvanın şarbon hastalığı taşıdığı belirlendi

SAĞLIK HABERLERİ | 10.02.2018 18:16 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde kesilerek eti dağıtılan sığırın şarbon hastalığı taşıdığı belirlendi.Konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akçaabat İlçesi Ağaçlı mahallesinde bir adet büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtılması ve bunları tüketen bazı vatandaşlarda bir takım rahatsızlıkların belirmesi üzerine Akçaabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde kesilerek eti dağıtılan sığırın şarbon hastalığı taşıdığı belirlendi.
Konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akçaabat İlçesi Ağaçlı mahallesinde bir adet büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtılması ve bunları tüketen bazı vatandaşlarda bir takım rahatsızlıkların belirmesi üzerine Akçaabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada "İlgili vatandaşın işletmesine gidilerek, kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örnekleri alınmış, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın Şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir.
Konu ile ilgili İl/İlçe Müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler imha edilmiştir. Aşılama faaliyetine bugün itibariyle başlanmıştır. İlgili durumun takibi Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli olarak yapılmaktadır. Şuan endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir" denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

Adnan Oktar'ı yakan rapor: Genç kızlar cinsel meta olarak kullanılıyor!

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Rusya'dan sürpriz Afrin çıkışı

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Sınıfta skandal görüntü! Sosyal medya bunu konuşuyor

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Böylesi görülmedi; her yeri açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Bakan Demircan: Herkes imkânı ölçüsünde acil hastalara bakacak ve ücret alınmayacak

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Hayvan Hastanesi 3 yaşında

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Yoğun Bakım enfeksiyonları Mardin’de görüşüldü

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Minik Duru'nun böbreğindeki taş, iğne deliğinden girilip lazerle kırıldı

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Milas’a ‘Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ müjdesi

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

Kilo almadan da sigarayı bırakabilirsiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.