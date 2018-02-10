Kesilerek eti dağıtılan hayvanın şarbon hastalığı taşıdığı belirlendi

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Ağaçlı mahallesinde kesilerek eti dağıtılan sığırın şarbon hastalığı taşıdığı belirlendi.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği’nden yapılan açıklamada, Akçaabat İlçesi Ağaçlı mahallesinde bir adet büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtılması ve bunları tüketen bazı vatandaşlarda bir takım rahatsızlıkların belirmesi üzerine Akçaabat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada "İlgili vatandaşın işletmesine gidilerek, kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örnekleri alınmış, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın Şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili İl/İlçe Müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler imha edilmiştir. Aşılama faaliyetine bugün itibariyle başlanmıştır. İlgili durumun takibi Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli olarak yapılmaktadır. Şuan endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir" denildi.