HABER

KETEM’e mamografi cihazı alındı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2018 13:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunun Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimine (KETEM) yeni dijital mamografi cihazı tahsisi yapıldı.Sağlık Müdürü Uzm.

KETEM’e mamografi cihazı alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunun Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimine (KETEM) yeni dijital mamografi cihazı tahsisi yapıldı.
Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Başkanı Dr. H.Mustafa Kutlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığındaki ilgili personellerle birlikte Sağlıklı Hayat Merkezindeki Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimini ziyaret ederek yeni alınan cihazın kapasitesi ve özellikleri hakkında bilgi aldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan Öz, alınan bu cihazla birlikte KETEM hizmet kalitesinin daha da arttığını belirtti.
Dr. Öz, “KETEM biriminde ülkemizde kadınlar arasında sık görülen meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemde tanınması için gerekli tarama testleri yapılmaktadır. Yeni tahsis edilen dijital mamografi cihazı ile meme kanseri taraması için bir günde daha fazla kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Günlük başvuruların aynı gün içerisinde karşılanması sağlanacaktır. Ülkemizde kadınlar arasında sık görülen ilk 2 kanser türü olan meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama ile henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tanı konabilecek. 40 Yaş üzeri kadınlarımızın 2 yılda bir düzenli olarak Sağlıklı Hayat Merkezindeki KETEM’de mamografi çekimi yaptırmak, 30 yaş üzerindeki kadınların her 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezimize bekliyoruz.
Kalın Bağırsak Kanserlerinde sindirim kanalında kanama ilk belirti olup 50 yaş üzeri herkesin en az 2 yılda bir aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerindeki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde gaitada gizli kan tahlillerini düzenli olarak yaptırmaları, tarama testleri ile kanserin erken dönemde teşhis edilmesini ve bu hastalıklara bağlı sağlık problemlerinin toplumda azaltılmasını sağlayacaktır” dedi.

KETEM’e mamografi cihazı alındı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Ahmet Kural "Aşka inandım ama hiç âşık olmadım" deyince...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Dikkat! 'Hizmet tespit davası' sayesinde erken emekli olabilirsiniz

Dikkat! 'Hizmet tespit davası' sayesinde erken emekli olabilirsiniz

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

ABD'den Türkiye açıklaması! Afrin'deki gerilimi azaltmak için...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

Kırklareli’nde anne sütü ve emzirme eğitimi

Yüksekova'da doktor sevinci

Yüksekova'da doktor sevinci

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Iraklı hastanın böbreğinden 100 taş çıktı

Yüksekova’da bir ilk

Yüksekova’da bir ilk

Kışı kilo almadan atlatmak mümkün

Kışı kilo almadan atlatmak mümkün

Kulak ağrısının altında yatan 8 neden!

Kulak ağrısının altında yatan 8 neden!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.