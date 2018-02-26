KETEM’e mamografi cihazı alındı

Sağlık Bakanlığı tarafından Adıyaman Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunun Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimine (KETEM) yeni dijital mamografi cihazı tahsisi yapıldı.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Başkanı Dr. H.Mustafa Kutlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığındaki ilgili personellerle birlikte Sağlıklı Hayat Merkezindeki Kanser Erken Teşhis ve Tarama Birimini ziyaret ederek yeni alınan cihazın kapasitesi ve özellikleri hakkında bilgi aldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Erdoğan Öz, alınan bu cihazla birlikte KETEM hizmet kalitesinin daha da arttığını belirtti.

Dr. Öz, “KETEM biriminde ülkemizde kadınlar arasında sık görülen meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserlerinin erken dönemde tanınması için gerekli tarama testleri yapılmaktadır. Yeni tahsis edilen dijital mamografi cihazı ile meme kanseri taraması için bir günde daha fazla kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Günlük başvuruların aynı gün içerisinde karşılanması sağlanacaktır. Ülkemizde kadınlar arasında sık görülen ilk 2 kanser türü olan meme kanseri ve rahim ağzı kanseri tarama ile henüz hastalık belirtileri ortaya çıkmadan tanı konabilecek. 40 Yaş üzeri kadınlarımızın 2 yılda bir düzenli olarak Sağlıklı Hayat Merkezindeki KETEM’de mamografi çekimi yaptırmak, 30 yaş üzerindeki kadınların her 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezimize bekliyoruz.

Kalın Bağırsak Kanserlerinde sindirim kanalında kanama ilk belirti olup 50 yaş üzeri herkesin en az 2 yılda bir aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlıklı hayat merkezlerindeki kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde gaitada gizli kan tahlillerini düzenli olarak yaptırmaları, tarama testleri ile kanserin erken dönemde teşhis edilmesini ve bu hastalıklara bağlı sağlık problemlerinin toplumda azaltılmasını sağlayacaktır” dedi.