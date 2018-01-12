KHK ile kapatılan hastanenin binası, kentsel dönüşümle yıkılacak

Son Güncelleme 8 dakika önce SAĞLIK HABERLERİ | 12.01.2018 17:06 |8 dakika önce

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da Mevlana Üniversitesi'ne bağlı hastane, darbe girişiminin ardından üniversitenin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmasıyla, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanenin ek binası olarak faaliyetini sürdürmeye devam etti. Ancak Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki hastane binasının yıkılmasına karar verdi. Hastanenin yıkılmasına ise çevredekiler tepki gösterdi. Belediye yetkilileri, binanın ömrünü tamamladığını ve kentsel dönüşüm projesinde hastane alanı olarak yer ayrıldığını belirtti. Mevlana Üniversitesi'nin, binasını Meram Belediyesi'nden kiraladığı hastane, darbe girişiminin ardından üniversitesinin KHK ile kapatılmasıyla Sağlık Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Meram ek binası olarak hizmet vermesine karar verildi. Yaklaşık 50 sağlık personeliyle, günlük yaklaşık 700 hastaya hizmet veren hastane Meram Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak. Bu nedenle de hastaneye tahliye edilmeye başlandı. Mahalle sakinleri ise hastanenin yıkılacak olmasına tepki gösterdi.

MAHALLELİ HASTANENİN YIKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ Yıkılacak hastanenin bulunduğu bölgede yaşayan ve hastaneden sık sık hizmet aldığını belirten Hediye Öztürk, "Ben bu durumdan şikayetçiyim. Burası neden kapanacak. Burada başka bir hastane yok. İnsanların gidebileceği tedavi olacağı yer yok. Burası kapanırsa biz ne yapacağız" dedi. Mahalle sakini Celal Gümüş, "Ben bu mahalle de oturuyorum. Bu hastanenin buradan gitmesini istemiyoruz. Bu hastane burada diye birçok esnaf burada iş yapıyor. '' dedi. 15 gün önce hastaneye tadilat yapılarak fizik tedavi ünitesi oluşturulduğunu ileri süren eczacı Remzi Bozal, "Bu hastane FETÖ terör örgütüne ait bir hastaneydi. FETÖ'den alındıktan sonra kamuya devredildi. Daha 15 gün öncesine kadar tadilat yapılıp masraflar yapıldı. Fizik tedavi ünitesi yapıldı. Bir anda bu hastanenin boşaltılmasına anlam veremedik" diye konuştu. Başka bir eczacı Hasan Aksoy, "FETÖ'nün işlettiği bir hastaneydi. Devletimiz vatandaş mağdur olmasın diye sağlık hizmeti vermeye devam etti. Ama aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen hastaneyi kapatma kararı aldılar" dedi.