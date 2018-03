Kıl dönmesinde doğru bilinen yanlışlar

Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Bilgehan Sonbahar, kıl dönmesi veya tıp dilinde pilonidal sinüs olarak bilinen hastalığın son 100 yıldır bilimsel olarak incelenen ve her ne kadar önemsiz bir hastalık olarak görülse de hastaların yaşam kalitesini etkilemesi, toplumda oldukça yaygın olması ve yüksek tekrarlama riski nedeniyle önemini halen korumakta olan bir hastalık olduğunu belirtti.

Kıl dönmesi hastalığının etkenleri arasında birçok sebep bulunduğunu fakat en yaygın kabul edilen genetik faktörler ve vücuttan kopan kılların, tekrar deri altına girerek burada kist oluşturması teorisi olduğunu anlatan Op.Dr.Bilgehan Sonbahar, “Kopup dökülen veya o bölgede çıkan kıllara ek olarak giyilen kıyafetlerden kopan iplik parçaları veya saç telleri de derinin altına girerek kıl dönmesine neden olabilir” diye konuştu.

Op.Dr.Bilgehan Sonbahar sözlerine şöyle devam etti; “Malesef kıl dönmesi hastalığı ve tedavi yöntemleri ile ilgili doğru olarak bilinen birçok yanlış bilgi var, onlardan bahsedecek olursak;

Yanlış: Kıl Dönmesi Sadece Erkeklerde Olur !

Doğru: Çoğunlukla erkeklerde olmak üzere her iki cinsiyettede görülmektedir.

Yanlış: Kıl Dönmesi Kılın Ciltten Ters Dönüp İçeride Büyümesiyle Olur !

Doğru: Dökülen saç kırıkları, sırt kılları veya giyisi kumaşlarının iplik parçalarının ciltten içeri girerek deri altında oluşan bir boşlukta (kistte) birikmesi sonucu oluşur.Genetik faktör çok etkilidir.

Yanlış:30 Yaşından Sonra Kıl Dönmesi Olmaz !

Doğru: Kıl dönmesi her yaşta görülebilir, en sık 17-35 yaş arasında görülür.

Yanlış: Kıl Dönmesi Sadece Kuyruk Sokumunda Olur

Doğru: Vücutta her bölgede olabilir fakat en sık kuyruk sokumunda görülür.

Yanlış:Pilonidal Sinüs Oluştuğu Bölgeden Farklı Bölgelere Sıçrayabilir

Doğru: Oluştuğu bölge en sık kuyruk sokumudur ve buradan başka bir bölgeye sıçrama yapmaz fakat o bölgede enfeksiyon ve apse yaparak lokal yayılım gösterebilir.

Yanlış:İlaçla Veya Bitkisel Kürlerle Tedavi Edilebilir!

Doğru: Kıl dönmesinin tedavisi Cerrahi Yöntemlerdir, ağız yoluyla alınan ilaçları ancak enfeksiyon ve apse dönemlerinde tercih ederiz. Cerrahi yöntemler dışında tedavi seçeneği yoktur.

Yanlış: Kıl Dönmesi Zamanla Kendiliğinden Kaybolabilir

Doğru: Kesinlikle zamanla kendiliğinden kaybolmaz tam aksine zamanla enfekte olarak ve apse yaparak lokal yayılım gösterir ve kist büyür.

Yanlış: Kıl Dönmesinin Tek Tedavisi Açık Ameliyattır !

Doğru: Günümüzde kıl dönmesi ameliyatlarının neredeyse hiçbirini açık bırakma yöntemiyle yapmıyoruz, hatta minimal invaziv cerrahi yöntemleri olan mikrosinüsektomi ve fenol uygulama gibi yöntemlerle 10 dk süren ameliyatlarla hastalarımızı tedavi ediyoruz.

Yanlış: Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Uzun Süre Yürümekte ve Oturmakta Zorluk Çekilir !

Doğru: Günümüzde kullandığımız özel teknikler sayesinde ameliyatın hemen sonrasında bile hastalar oturabilir, yürüyebilir, işine dönebilir.”